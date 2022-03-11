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    桃園觀音廠房大火持續灌救 永光化學發聲明：業務無重大影響

    永光化學三廠1棟6層樓廠房，10日晚間發生大火。（桃市消防局提供）

    永光化學三廠1棟6層樓廠房，10日晚間發生大火。（桃市消防局提供）

    2022/03/11 08:51

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕位於桃園市觀音工業區的永光化學（1711）三廠1棟6層樓廠房，昨天晚間發生大火，桃園市消防局出動上百名消防人員前往灌救，火勢直到深夜11點多獲得控制，目前仍持續灌救中。永光化學今早發布說明，火警原因是L棟反應釜作業過程發生溶劑突沸，導致旁邊電磁閥起火後延燒，初估對全公司產能損失少於5%，對公司財務及業務無重大影響。

    永光化學指出，火警原因是昨天晚上9點30分，L棟反應釜作業過程發生溶劑突沸，導致旁邊電磁閥起火，延燒至中間儲存區及L棟1至4樓部份設備，所幸未波及其他廠房，事發時廠內員工立即依緊急應變指揮程序進行滅火，並通知消防人員前來處理，火勢已於深夜11點49分控制，沒有人員傷亡。

    永光化學指出，初估火警對全公司產能損失少於5%，客戶供貨目前暫無影響，廠房亦有投保火險，具體情形都尚待評估，對公司財務及業務無重大影響。

    火警發生時濃煙隨風蔓延，觀音及周邊大園等地，在空氣中都聞得到濃濃惡臭，居民趕緊關窗、戴口罩防範，直到清晨才逐漸散去，桃園市政府環保局稽查人員現場監測環境空氣、水是否受到污染，也將對永光化學進行開罰。

    永光化學三廠1棟6層樓廠房，10日晚間發生大火。（桃市消防局提供）

    永光化學三廠1棟6層樓廠房，10日晚間發生大火。（桃市消防局提供）

    永光化學三廠1棟6層樓廠房，10日晚間發生大火。（桃市消防局提供）

    永光化學三廠1棟6層樓廠房，10日晚間發生大火。（桃市消防局提供）

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