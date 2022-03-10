為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    3/10 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落桃園

    晚（3月10日）開獎的第111000059期今彩539，頭獎開出1注，由桃園市平鎮區北勢里和平路143號1樓「穩淂財商行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    晚（3月10日）開獎的第111000059期今彩539，頭獎開出1注，由桃園市平鎮區北勢里和平路143號1樓「穩淂財商行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

    2022/03/10 22:14

    〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月10日）開獎的第111000059期今彩539，頭獎開出1注，由桃園市平鎮區北勢里和平路143號1樓「穩淂財商行」開出；第111000020期威力彩、第111000059期雙贏彩，頭獎均摃龜。

    第111000020期威力彩中獎號碼為「第一區：05、21、25、27、30、35，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共266注中獎，每注可得4000元；陸獎共2061注中獎，每注可得800元；柒獎共3544注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9057注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬6892注中獎，每注可得100元；普獎共4萬3380注中獎，每注可得100元。

    第111000020期38樂合彩中獎號碼為「05、21、25、27、30、35」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共132注中獎，每注可得5750元；二合共2040注中獎，每注可得750元。

    第111000059期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、07、08、10、14、15、16、18、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1352注中獎，每注可得100元。

    第111000059期今彩539中獎號碼為「12、14、19、33、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共153注中獎，每注可得2萬元；參獎共6643注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7053注中獎，每注可得50元。

    第111000059期39樂合彩中獎號碼為「12、14、19、33、34」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共340注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬343注中獎，每注可得1125元。

    第111000059期3星彩中獎號碼為「714」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

    第111000059期4星彩中獎號碼為「4749」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2022/03/10 20:59

    3/10 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    3/9 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中
    2022/03/09 22:18

    3/9 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台中

    台中超越台北 七期擠身亞洲最美城心
    3/8 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台中沙鹿
    2022/03/08 22:26

    3/8 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台中沙鹿
    3/7 威力彩、今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜！
    2022/03/07 22:25

    3/7 威力彩、今彩539、雙贏彩頭獎均摃龜！

    3C控顧目瞅 靠新「黑科技」幫你守護
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播