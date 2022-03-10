3/10 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落桃園

晚（3月10日）開獎的第111000059期今彩539，頭獎開出1注，由桃園市平鎮區北勢里和平路143號1樓「穩淂財商行」開出。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照，本報合成）

2022/03/10 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（3月10日）開獎的第111000059期今彩539，頭獎開出1注，由桃園市平鎮區北勢里和平路143號1樓「穩淂財商行」開出；第111000020期威力彩、第111000059期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第111000020期威力彩中獎號碼為「第一區：05、21、25、27、30、35，第二區：04」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共37注中獎，每注可得2萬元；伍獎共266注中獎，每注可得4000元；陸獎共2061注中獎，每注可得800元；柒獎共3544注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬9057注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬6892注中獎，每注可得100元；普獎共4萬3380注中獎，每注可得100元。

請繼續往下閱讀...

第111000020期38樂合彩中獎號碼為「05、21、25、27、30、35」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共132注中獎，每注可得5750元；二合共2040注中獎，每注可得750元。

第111000059期雙贏彩中獎號碼為「03、04、05、06、07、08、10、14、15、16、18、24」，頭獎摃龜；貳獎共5注中獎，每注可得10萬元；參獎共113注中獎，每注可得500元；肆獎共1352注中獎，每注可得100元。

第111000059期今彩539中獎號碼為「12、14、19、33、34」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共153注中獎，每注可得2萬元；參獎共6643注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7053注中獎，每注可得50元。

第111000059期39樂合彩中獎號碼為「12、14、19、33、34」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共340注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬343注中獎，每注可得1125元。

第111000059期3星彩中獎號碼為「714」，正彩共18注中獎，每注可得1萬2500元。

第111000059期4星彩中獎號碼為「4749」，正彩共5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法