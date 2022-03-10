以母之名 新莊徐家3兄妹再捐災勘車

新北市新莊瓊林徐家徐育才（右3）、徐育仁（右2）與徐育瑜（右1）3兄妹，秉持父親徐鏗鏛樂善好施遺志，以母親徐陳吉子（左5）名義，捐贈新莊分隊一輛200萬的高性能災勘車。（記者吳仁捷翻攝）

2022/03/10 22:25

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區徐家3兄妹徐育才、徐育仁與徐育瑜秉持父親徐鏗鏛樂善好施、回饋鄉里遺志，今天以母親徐陳吉子名義捐贈「鏗鏛2號」災情勘查車，3年來以父母之義，共捐贈新北消防局高頂救護車、1000個火災住宅警報器等市值超過600萬消防、救護車諒及消防設備。

消防單位說，新莊徐家世居瓊林，徐鏗鏛為人寬厚，待人謙仁，生前慈悲喜捨，默默關懷孤苦行善，暗中資助孤苦老弱病殘，每當得知待建廟宇、醫院，樂捐不落人後；子女、妻子秉持著他樂善好施精神，事業有成後，繼續發揚徐鏗鏛造福鄉里精神。

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今天的捐贈儀式在新莊分隊舉行，新北市議長、義消總隊長蔣根煌、徐家宗親徐天錄、義消新莊分隊長梁碧村等人到場見證，消防局第二大隊長陳志德受贈，蔣根煌回贈感謝狀感謝徐陳吉子與子女的善行。

蔣根煌說，徐鏗鏛子女徐育才、徐育仁、徐育瑜2020年捐贈給350萬的「鏗鏛1號」高頂救護車給新莊分隊，去年再捐贈1000顆、市價50萬獨立式住宅警報器，讓新莊區民受惠。3兄妹今天再以母親徐陳吉子名義，捐贈新莊分隊市價200萬的「鏗鏛2號」災情勘查車，他代表消防、義消及市民感謝徐家善行，徐家為求災勘車出勤平安，還將新車開至新莊地藏庵過火，祈求人員出勤平安。

徐育才（右3）、徐育仁（右2）與徐育瑜（右1）3兄妹以母親徐陳吉子（左5）名義，捐贈新莊分隊一輛200萬的高性能災勘車。（記者吳仁捷翻攝）

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