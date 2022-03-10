登山迷路又遇「恐攻」！ 警馳援女大生激動告狀「就是牠們」

警方趕往馳援，兩名女大生聽到員警聲音才從遠處草坡後探出頭。（圖由警方提供）

2022/03/10 16:40

〔記者許國楨／台中報導〕兩名女大生前天相偕到台中大坑山區登山，途中不慎走錯路還被一群野狗狂吠追著跑，一路跑到山坡上躲起來，雖躲過「恐攻」卻因此進退兩難只得求助警方，直到警方趕抵馳援才脫困，被警車搭載回程時還激動告狀，「就是這兩隻狗追我們」，讓警方也哭笑不得。

登山迷路已經很冏，同時還被狗追該怎麼辦？台中市第五分局東山所副所長許建發、警員林佳瑩，當天下午巡邏時接獲派遣，稱有兩名女大生求助，對方電話中表示，在大坑1號步道迷路又被狗追，處境進退兩難只能躲在原地，許、林兩員抵達1號步道後，從入口處開始詢問路人，沿途尋找迷路登山客蹤跡。

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最後在步道附近的小路停下車搜尋，兩名女大生聽到員警聲音才從遠處草坡後探出頭，放下緊張的心情，雀躍地向著員警方向飛奔而來，同為22歲的兩人告訴警方，稍早她們一起來爬1號步道，卻在下山時迷路，差點遭4到5隻野狗攻擊，為了閃狗想繞路避開，卻因不熟山區地形繞到前後都有野狗的情況。

因為太害怕只好躲在山坡上等待，警方隨即護送兩人返回登山口停車場，途中經過狂吠的狗群時，兩人還情緒激動地向警方告狀，指認其中兩隻狗說「就是牠們啦」，令警方哭笑不得，兩人情緒平穩後表示很不好意思，十分感謝警方的積極協助，才將她們從驚心動魄的健行之旅解救出來。

警方提醒民眾，登山遊玩一定要做好功課，勿隨意走小路捷徑，且務必了解氣候狀況及防寒準備，若迷路時可撥打緊急電話求救，盡可能描述清楚所在方位，等待救援時勿隨意走動，若遇到野狗切勿驚慌失措，重要的是要保持冷靜隨機應變。

兩人雀躍地向著員警方向飛奔而來。（圖由警方提供）

警方護送兩人回步道口停車場，途中經過狂吠狗群時，兩人還激動告狀「就是牠們」。（圖由警方提供）

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