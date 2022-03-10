不孝子酒駕罰9萬死不繳房產險被查封 94歲老父拿出積蓄幫繳清

執行員（右）陪同葉姓男高齡94歲的老父親（左）至新北市政府交通事件裁決處服務窗口，用自己積蓄代子繳清9萬元酒駕罰鍰。（記者王定傳翻攝）

2022/03/10 16:26

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署持續辦理「強力執行酒（毒）駕裁罰專案」，其中59歲的葉姓男子酒駕被罰9萬元，新北分署發函囑託地政機關查封葉男房產後，害得他的94歲高齡老父親操心，馬上跑到新北分署，拿出積蓄幫子代為繳清罰鍰。

新北分署指出，葉男2016年11月14日上午7時56分，無照駕車行經台北市民權東路6段遇警察攔查，因5年內酒測值超標2次以上，被罰9萬元；今年1月間，新北分發函囑託地政機關查封葉男位於新北市板橋區的房產，並通知將於3月至現場張貼封條。

請繼續往下閱讀...

在張貼封條前1日，葉男高齡94歲的老父親趕緊託友人開車載他前往新北分署，葉翁向執行員表示，他的兒子從事小工，工作很忙，無法親自前來處理，查封的房屋尚在使用，擔心房子被拍賣，當場掏出自己的積蓄，幫兒子繳清罰鍰。

另一名住在台南的67歲吳姓男子，於2016年6月9日上午10時許，騎車在新北市中和區忠孝街遇警察攔檢，因5年內酒測值超標2次以上，被罰9萬元；2019年2月23日晚上10時許，他又再度騎車酒測值超標被抓包，再罰9萬元。

新北分署多次扣押吳男銀行存款債權，扣得1萬餘元，去年底發函囑託台南分署查封他坐落台南市東山區的4筆持分土地，吳男之女接到通知後，致電書記官表示，吳男去年12月剛過世，詢問應如何才能塗銷查封登記，經書記官告知後，隨即購買郵政匯票，郵寄至台南分署，代其亡父繳清剩餘罰鍰16萬餘元。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法