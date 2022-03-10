不只是「閨蜜」！控妻與女同事宛如熱戀情侶 男提告獲賠10萬元

男控妻子與女同事宛如熱戀情侶，提告求償30萬元精神撫慰金獲賠10萬元。（記者鄭淑婷攝）

2022/03/10 14:19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市陳姓男子發現結婚10年的妻子態度日益冷淡，查看她手機發現妻子與黃姓女同事對話曖昧，宛如熱戀中的情侶，陳男質問妻子確認雙方並非單純「閨蜜」，持對話紀錄、錄音檔對妻子及黃女提告求償30萬元，桃園地院法官近日以陳妻、黃女確實已逾越一般正常社交分際，判決2人須連帶賠償陳男10萬元。

陳男指控，2020年底發現妻子態度變得冷淡，懷疑她可能有外遇，查看手機發現妻子竟與同公司黃女對話曖昧，頻繁互傳如「我很想妳」、「想給妳抱抱」、「我第一次這麼愛一個女生」等訊息，甚至互稱對方「正宮」、「文青」，妻子面對他的質問，大方坦承與黃女有牽手、親吻、擁抱等動作，並解釋「我不確定我是不是喜歡女生，但我覺得跟女生在一起比較自在」、「只是欣賞她這個人」，認為2人行為已侵害他的配偶權，提告求償30萬元。

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陳妻、黃女異口同聲反駁，陳男提出的對話紀錄為文字檔，可以任意被編輯、儲存，並非原始對話，黃女更強調，縱使對話為真，也只能證明2人感情要好，屬閨蜜間的親暱對話，陳男主張全屬臆測。

法官認為，從陳男提出的對話紀錄文字檔，內容主要是日常對話及心情、瑣事分享，另比對陳妻IG貼文內容時序，及陳男質問妻子的錄音檔，與對話紀錄內容大多相符，應無經編輯、竄改之虞；而陳妻、黃女對話字裡行間，在在顯露2人投入愛戀情感、欲獨佔享有的事實，另傳訊2人同事出庭證稱，她也會與陳妻、黃女互說「愛妳」、「想妳」，但不會牽手、擁抱或親吻，也不一定會每天聊天，認為陳妻、黃女確實已逾越一般正常社交分際，陳男求償有據，依侵害程度、雙方身分資力等，判決陳妻、黃女須連帶賠償陳男10萬元，可上訴。

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