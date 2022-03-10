攔查無照車主 意外查獲毒品和武士刀

八德警方將蕯姓車主和持毒的陳姓男乘客一併送辦。（記者陳恩惠翻攝）

2022/03/10 12:53

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市警八德分局四維派出所員警昨天下午騎車在轄內巡邏，行經永福西街與公園路口停等紅燈時，發現前方一部深色轎車有點可疑，以警用小電腦M-Police查詢，發現車主目前「無照」於是上前攔查，果然是薩姓車主本人，由於盤查時陳姓男乘客神情驚慌，發現他藏毒，進一步搜查又找出1把已開封武士刀，將薩姓車主和陳姓男乘客分別依槍砲和毒品罪送辦。

臉書社團「記憶八德」昨天下午近3點半時，有網友在家看見樓下有部車遭警方攔查，還有2名看似中年的男子，下車接受警方訊問，沒多久，就發現2男遭警方訓斥趴車受檢，於是拍照po網求問「這是發生什麼事了」；有數十名網友回應「偷車？毒販？肇逃？闖紅燈？」、「那路口時常上演警匪追逐戰，上次等紅綠燈時就目睹過」、「官兵捉強盜」、「大動作耶，應該是持槍、殺人，才能有這樣的規格待遇」，由於照片角度問題，還有網友詢問「路牌被撞歪了？」，還有搭上時事梗「車上有大S」、「車上通輯犯20年沒改電話！遇見舊愛～」

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八德分局表示，四維所員警巡邏時，主動清查，發現車主涉嫌無照駕駛攔查，沒想到意外查出車內有把已開封、長度近80公分的武士刀，車內陳姓乘客身上也查海洛因及安非他命共3小包的毒品，初步了解，薩姓、陳姓2男並非八德人，只是駕車途經八德區，便遭警方查獲不法，無照的薩姓車主另依違反道交條例開罰，因此有網友打趣，為非作歹的人，千萬不要路過或經過八德，否則很容易遭八德警方攔查。

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警方在蕯姓男子車內起出一把已開封的武士刀，除了無照駕車依道路交通管理處罰條例開法外，另一刑法槍砲罪送辦。（記者陳恩惠翻攝）

陳姓男乘客因為非法持有毒品一同送辦。（記者陳恩惠翻攝）

八德警分局四維派出所員警巡邏時，發現車主涉嫌無照駕駛於是攔查，沒想到除了查出車內有開封的武士刀，車內乘客身上還有毒品，2人一併送辦；攔查過程遭附近居民拍照上po網詢問。（翻攝自臉書「記憶八德」）

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