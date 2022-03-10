攔查無照車主 意外查獲毒品和武士刀
2022/03/10 12:53
〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市警八德分局四維派出所員警昨天下午騎車在轄內巡邏，行經永福西街與公園路口停等紅燈時，發現前方一部深色轎車有點可疑，以警用小電腦M-Police查詢，發現車主目前「無照」於是上前攔查，果然是薩姓車主本人，由於盤查時陳姓男乘客神情驚慌，發現他藏毒，進一步搜查又找出1把已開封武士刀，將薩姓車主和陳姓男乘客分別依槍砲和毒品罪送辦。
臉書社團「記憶八德」昨天下午近3點半時，有網友在家看見樓下有部車遭警方攔查，還有2名看似中年的男子，下車接受警方訊問，沒多久，就發現2男遭警方訓斥趴車受檢，於是拍照po網求問「這是發生什麼事了」；有數十名網友回應「偷車？毒販？肇逃？闖紅燈？」、「那路口時常上演警匪追逐戰，上次等紅綠燈時就目睹過」、「官兵捉強盜」、「大動作耶，應該是持槍、殺人，才能有這樣的規格待遇」，由於照片角度問題，還有網友詢問「路牌被撞歪了？」，還有搭上時事梗「車上有大S」、「車上通輯犯20年沒改電話！遇見舊愛～」
請繼續往下閱讀...
八德分局表示，四維所員警巡邏時，主動清查，發現車主涉嫌無照駕駛攔查，沒想到意外查出車內有把已開封、長度近80公分的武士刀，車內陳姓乘客身上也查海洛因及安非他命共3小包的毒品，初步了解，薩姓、陳姓2男並非八德人，只是駕車途經八德區，便遭警方查獲不法，無照的薩姓車主另依違反道交條例開罰，因此有網友打趣，為非作歹的人，千萬不要路過或經過八德，否則很容易遭八德警方攔查。