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    中國女偷渡來台賣淫僅收500元 原來背後是人蛇集團

    永康警方去年查獲一名偷渡來台賣淫的中國籍女子，擴大追查發現其背後竟有人蛇集團操控。（資料照）

    永康警方去年查獲一名偷渡來台賣淫的中國籍女子，擴大追查發現其背後竟有人蛇集團操控。（資料照）

    2022/03/10 12:35

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康警方去年6月查獲一名中國籍蘇姓女子偷渡來台從事性交易，且該女子從事性交易的「薪水」，約達三分之二都用來償還「旅費」，引起警方懷疑，擴大追查發現其偷渡方法具有組織性，昨成功破獲以陳男為首的人蛇集團，當場也查扣300萬現金。

    近年來因疫情關係，進入台灣國門都需進行檢疫，永康警方去年6月在轄內一處出租套房內，查獲從中國偷渡來台的蘇姓女子從事性交易，蘇女來台時間僅短短2個月，但性交易的「薪水」幾乎都用來償還「旅費」，每次僅有500元，讓警方懷疑背後恐有非法集團協助。

    永康警方擴大調查並分析相關資料，蘇女在疫情期間竟單獨偷渡來台，偷渡方法具有組織性，隨即組成專案小組，同時報請澎湖及台南地檢署指揮偵辦，昨成功在澎湖、彰化等地破獲該人口販運集團，逮獲以陳男為首的人蛇集團，共5人，查扣現金300萬與犯罪工具船舶1艘。

    永康警方調查，陳男從中國地區偕同偷渡者搭船至馬公漁港後，夥同劉姓組織成員轉運至布袋漁港，當偷渡者抵達台灣本島後，由黃姓組織成員接應，其中，蘇女接應至永康地區，以每次2300元價格從事性交易，蘇女遭查獲後，今年初已由移民署遣送返回中國。

    警方強調，防疫期間以偷渡模式，規避國門檢疫措施，且搭乘大型客輪自澎湖到台灣本島，恐造成防疫漏洞，該案由台南、澎湖兩地檢警、內政部移民署等相關單位溯源打擊，後續仍會擴大追查，肅清人蛇集團。

    人蛇集團偷渡模式。（記者萬于甄攝）

    人蛇集團偷渡模式。（記者萬于甄攝）

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