約砲被妻抓包追問「小三是誰」 人夫辯不認識判賠30萬

江姓女子與陳姓丈夫婚後分居兩地，前年間，江女發現陳男有到摩鐵消費記錄後追問小三身分，陳男竟回說：「我是外面找的，我不認識」，江女氣炸提訴求償。（資料照）

2022/03/10 12:37

〔記者王定傳／新北報導〕江姓女子與陳姓丈夫婚後分居兩地，前年間，江女發現陳男有到摩鐵消費記錄後，追問小三身分，陳男竟回說：「我是外面找的，我不認識」，江女再問：「約砲都直接去旅館就好，幹嘛吃飯？」陳男又說：「因為吃飯時間，她想吃飯」，江女氣炸提訴求償後，陳男仍交代不出小三身分，新北地院法官判定陳男與不詳女子發生性行為，情節重大，侵害江女配偶權，判賠30萬元，可上訴。

江女提訴指出，她與陳男婚後因工作緣故，一個住在中部、一個住在台北，前年10月間，她發現陳男有到摩鐵及微風松高消費紀錄，經追問後，陳男坦言在微風松高與不明女子共進晚餐後，前往摩鐵發生性行為，且與該女子至少發生3次性行為，因此提訴求償100萬元。

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對此，陳男辯稱，江女看到消費紀錄便以Line訊息質疑他有第三者，導致他深感婚姻關係中不被信任，因而感到失望、挫敗，索性稱自己在外有認識第三者，藉以測試原告會有何反應，檢驗對方對自己的了解、信賴程度究有多高，豈料，江女竟信以為真提出求償，實乃天大之誤會。

但法官查看江、陳的對話記錄發現，江女追問陳男：「小三叫什麼」，陳男竟回說：「我是外面找的，我並不認識」、「對不起」、「我們沒有交往、我不認識她」；江女再問：「約砲都直接去旅館就好，幹嘛吃飯？」陳男回說：「因為吃飯時間，她想吃飯」、「我做錯了就是錯了、我會努力讓你重新愛上我」等語，因此陳男與不詳女子發生性行為，情節重大，侵害江女配偶權，判賠30萬元。

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