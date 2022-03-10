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    為了賺錢「也要賭一把」 婦人明知詐騙還要匯款

    王婦明知詐騙「也要賭一把」，員警與超商店長苦口婆心勸說。（民眾提供）

    王婦明知詐騙「也要賭一把」，員警與超商店長苦口婆心勸說。（民眾提供）

    2022/03/10 11:01

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市王姓婦人到超商匯款投資，店長告知可能是詐騙，王婦執意匯款還說，就算是詐騙「也要跟他賭一把」，警員假冒王婦兒子跟詐騙集團對話才戳破騙局，幫她保住30500元。

    53歲王婦8日下午3點前往大寮區某超商門市匯款，因不熟悉自動提款機操作，拜託葉姓店長協助匯款30500元，交談提及她這筆匯款要投資，投資報酬率很高，機警的店長馬上提醒這可能是詐騙，沒想到王婦說，她也知道可能是詐騙，為了賺錢「也要跟他賭一把」，葉姓店長只好報警。

    林園分局忠義派出所員警楊志章、李之梅到場了解，原來是王婦接到自稱投資第三方電話，可以協助操作外幣賺錢，邀她進入投資通訊群組，內容天花亂墜，讓人誤信可以發大財，員警一聽就知道是詐騙，苦口婆心勸說，王婦仍不為所動。

    員警靈機一動，假裝王婦兒子接聽電話，逼得對方支支吾吾，表明身分後歹徒立刻掛斷電話，王婦至此恍然大悟；員警不斷提醒她，正常投資手續應是至銀行開戶操作，並非匯款給陌生人，對方可能一開始給予些許所謂投資所得甜頭，其實是為了放長線釣大魚，誘使被害人投入更多資金。

    林園分局表示，轄內派出所平時與轄區超商皆有密切聯繫，向超商宣導各種詐騙方式，與警方合力阻止詐騙，守護民眾積蓄。並呼籲投資理財務必審慎確認投資管道來源，若有疑問除了撥打165反詐騙專線或110報案專線，也可至派出所向警方求證，以免遭受詐騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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