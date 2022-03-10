國防部「生物偵檢車」採購涉圖利 承辦上校、少校及廠商等9人起訴

上校吳明郎（已退役，著藍衣者，記者劉信德攝）被控辦理生物偵檢車（大圖，取自陸軍臉書專頁）採購案圖利廠商。（資料照）

2022/03/10 10:21

〔記者錢利忠／台北報導〕國防部退役上校吳明郎等人，被控利用承辦「生物偵檢車」採購案時圖利廠商3億357萬餘元，吳明郎還被查出560萬4000元不明財產，台北地檢署今依違反貪污治罪條例之圖利、財產來源不明及使公務員登載不實等罪，起訴吳明郎、承辦人少校邱雅姿、得標廠商冠宇國際電訊董事長陳銘宏、研發經理沈勳燦等9人，建請法院對吳明郎從重量刑並宣告沒收不法所得。

檢方於起訴書上痛批吳明郎，職司軍職，深受國家栽培，官拜上校退役，位居高津並承蒙國家優渥之每月9萬元退撫待遇，承辦攸關國家安全之重大採購，竟為圖私利，忘卻其身分職責，圖利特定廠商，且犯後飾詞矯飾，全盤推給下屬，對於有不明財產供詞亦反覆閃躲，不僅有辱官箴，也嚴重斲傷軍人形象與榮譽，建請法院從重量刑。

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檢方調查，國防部為提升國軍反生物作戰能力，在2015年規劃招標採購13輛「生物偵檢車」，預算金額9億4千萬餘元，最後由冠宇國際以7億5千萬元最低標得標。

吳明郎明知冠宇國際尚未取得涉水深度之測試報告，竟不實驗收「車輛性能」勾選「合格」，甚至「降低」原測試標準，將「依時速15公里/小時（含）以上，行駛水深70公分以上至少30公尺，水不得進入作業艙車廂」的標準，降低為「依時速5公里/小時（含）以上，行駛水深70公分以上，累計至少100公尺」低標，並護航冠宇將測試車輛的作業艙車廂「卸除」，以「空車」進行測試，這才製成測試合格報告。

事後有媒體揭露，這批偵檢車的「生物偵檢器」只能測到直徑PM5以上的微粒，恐無法偵測到PM5以下的細菌、病毒。立委陳亭妃也曾在立法院質詢當時的國防部長馮世寬；冠宇則對外表示，採購案一切合法。

檢調調查，吳明郎等承辦軍官涉嫌明知廠商投標文件造假，仍放水圖利使冠宇順利得標，去年10月發動搜索及約談。

退役上校軍官吳明郎（右著藍衣）。（資料照）

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