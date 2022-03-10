錯誤的巧合！2婦騎同款車買魚搞烏龍 險成偷車賊

2名婦人騎著同款、同色的機車，同時到鼎新市場同一攤魚販前買魚，因都未拔鑰匙，導致另一人騎錯對方機車離去，險成偷車賊。（民眾提供）

2022/03/10 09:21

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄有2名婦人8日騎同款、同色的機車，同時到市場的魚攤前買魚，2人下車時未拔機車鑰匙，結果其中1人搞烏龍，錯騎了對方的機車揚長而去，另1人要離開時發現機車不翼而飛，以為機車遭竊報案，警方到場處理時，騎走他人機車的婦人已知騎錯車正欲回到魚攤前，化解險成偷車賊的烏龍。

三民第二分局鼎金所指出，8日上午9點多接獲60多歲的陳姓婦人打電話報案，指自己騎機車到市場裡買菜時遭人竊取，員警立即到場了解來龍去脈，陳婦說，她騎車到鼎新市場內的魚攤前停下，因急著下車買魚未拔鑰匙，但買完後回頭卻找不到自己的車。

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員警一看，發現在魚販攤位前，亦停放一台同樣色系及同款式之機車，且鑰匙亦未拔取，當下研判可能為另名買菜民眾誤騎，並於現場找尋，果不其然在附近巡繞時，赫然見一台相同型式之車輛緩緩從市場另一頭騎回魚販攤位。

騎錯車的楊姓婦人年近70歲，她與陳婦在同時間看中同一攤魚販，2人停車時竟同時忘記將機車鑰匙拿走便急忙下車買魚，楊婦先買完離去，直到騎騎到半路才騎錯車，故趕快騎回現場，員警讓雙方婦人誰現場檢視其車輛及車廂之財務，確認無損失後，雙方婦人相視而笑並向警方連番道謝後各自離去。

2名婦人騎著同款、同色的機車，同時到鼎新市場同一攤魚販前買魚，因都未拔鑰匙，導致另一人騎錯對方機車離去，險成偷車賊。（民眾提供）

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