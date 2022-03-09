高市警局創設翻譯機器人服務 8國語言都能通

高市警局創設翻譯機器人服務，提供8國語言互相翻譯的平台。（警方提供）

2022/03/09 22:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕為能貼近高雄市民與外籍朋友的需求，市警局創設了「KMPH Translatecop」翻譯機器人服務，可針對常用的繁體中文、英語、法語、印尼語、日語、韓語、泰語、越南語等8國語言互相翻譯，將成為港都城市國際化添加溝通橋樑，同時提供更為便民的服務。

市警局表示，「KMPH Translatecop」翻譯機器人服務，是利用Google Apps Script程式語言撰寫，參照Google立即線上翻譯，再加上以熟悉的LINE為通訊介面，針對常用的繁體中文、英語、法語、印尼語、日語、韓語、泰語、越南語等8國語言翻譯，方便溝通使用。

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資訊室今指出，此套翻譯機器人的使用方法極為簡單，只要以手機掃描「KMPH Translatecop」 QR Code為好友，即可與機器人進行對話翻譯，也可將翻譯機器人加入對話聊天室或常駐群組中，即可在對話中針對文字進行翻譯。

相關連結網址於警局官方網站、臉書，以及LINE官方帳號等均有刊登，市民和外籍朋友們可以多加利用；此外，「高雄讚警管家」LINE官方帳號，已有好友1萬7580人，都會不定期傳送最新詐騙手法等警政最新資訊，配合政府推動資訊公開（Open Data）查詢。

該帳號也可利用Google地圖，結合闖紅燈及測速照相地點資料，製作「110年固定式闖紅燈及測速照相設備設置地點圖」，提醒用路人注意行車安全，另為使便民或民眾遇治安狀況時，能即時求助鄰近警察機關，或「防空疏散避難設施地圖」結合Google地圖與導航，製作詳細圖資供民眾查詢使用。

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