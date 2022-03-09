中市梨山救火很特別 農業灌溉用水塔供消防隊接水

梨山農友提供灌溉用的水塔供消防救災時使用。（民眾提供）

2022/03/09 22:31

〔記者歐素美／台中報導〕台中市消防局今天在大梨山地區的環山部落進行消防演練，由於環山部落距梨山消防分隊車程約40分鐘，為了提升救災時效，部落內設有自動消防系統，梨山地區並有10多位農友提供灌溉用的水塔接水頭，方便消防隊救災時接水使用，共同防災；當地居民表示，自動消防系統是在前市議員林榮進時推動建置；農友提供水源則是現任消防署長蕭煥章在擔任台中市消防局長時發揮巧思陸續推動，造福當地居民。

當地居民表示，梨山地處偏遠，一旦有火災發生，載滿水的消防車從梨山分隊出發，行駛陡坡山路，負重車緩，一旦車內的水灌救完畢，又要回路途遙遠的隊部裝水，房子大概也燒光了，後來梨山消防分隊將沿公路旁的農業灌溉用水桶編號，裝設大尺寸水管，並加裝有快速接頭的消防栓，可立即就地取得大量的水源，花的經費極少，功效卻極大，而這是現任消防署長蕭煥章在台中市消防局長任內的巧思；梨山義消分隊長陳錫健則表示，環山部落的自動消防系統，是在民國102年由前市議員林榮進爭取設置。

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梨山消防分隊表示，梨山地處偏遠，加上環山部落缺乏自來水系統，因此，消防人員絞盡腦汁設法改善相關設施，爭取經費在環山部落教會停車場下方設置蓄水池，並在部落19處設置室外消防栓槍，萬一部落發生火災，即可就近供水救災；此外，針對水源缺乏地區，這幾年並陸續徵用農民灌溉用的水塔，並設置轉接頭，方便消防車就近接水救災，目前梨山地區共有10多位農友提供水塔供救災必要時使用。

台中市消防局今天在環山部落進行消防演練。（民眾提供）

環山部落特有的自動消防系統。（民眾提供）

梨山地區農友在灌溉水塔接上轉接頭方便消防接水救災。（民眾提供）

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