中資偷偷來台挖角EDA人才 竹北「全芯智造」被搜索

調查局新北市調查處。（資料照）

2022/03/09 22:53

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〔記者王定傳／新北報導〕中美科技戰時，美國手中王牌之一正是「電子設計自動化（EDA）領域」，中國為求突破，亦設立「全芯智造」等公司，大舉向海外挖角相關人才；據了解，「全芯智造」甚至跑來台灣私設辦公室，涉透過一名台籍幹部，以高薪挖角台灣新思科技（Synopsys）、台積電等公司工程師，調查局今（9）日全台大搜索8家違法在台中企或研發中心，其中，藏身於新竹縣竹北市的全芯智造在台辦公室亦被搜索，檢調並約談該台籍幹部到案，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦。

據了解，EDA（Electronic Design Automation）是電子設計自動化，為半導體製造業中最上游的產業，雖產值不高，但若停擺，下游的設計、製造、封裝皆無法運作。

據指出，美國長期佔該領域主導地位，新思科技、益華電腦（Cadence）、明導國際（Mentor Graphics，2017年間被西門子收購）及安矽思（Ansys）控制90％全球EDA設備市場，新思科技又居市場龍頭地位；中國為求尋求突破，從2019年起設立全芯智造等公司挖角相關人才。

據指出，「全芯智造」來台設立辦公室，與過往「中國公司請台灣人設立公司在台獵人才」模式不同，全芯智造涉嫌偷偷把辦公室藏在商辦內，由台籍幹部透過過往人脈，以高薪挖角台積電、新思科技約20、30名工程師。

調查局新北市調查處今在新竹地檢署指揮下，前往全芯智造位於新竹縣竹北市的辦公處搜索，約談該名台籍幹部到案，全案朝違反兩岸人民關係條例偵辦。

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