問路強拉小四女童 八德大勇國小學區怪阿伯抓到了

警方將郭姓男子依略誘罪拘提到案。（警方提供）

2022/03/09 20:40

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市八德區大勇國小一名四年級女學生昨天傍晚獨自步行返家，突遭一名機車騎士攔下問路，女童回應不清楚，反遭拉住衣角企圖拉上車，她嚇得後退，事發路口上下班車流量大，騎士疑有所顧慮隨即離去。八德分局今晚將45歲郭姓男子依略誘罪拘提到案，犯案動機仍待釐清。

大勇國小校長謝繼仁說，身材高挑的四年級女學生昨天上完課照班後，傍晚5點放學由學校正門離開，沿著忠勇街走路回家，5點10分走到介壽路一段399巷和433巷交岔口，路旁有個表情不悅的中年男子坐在機車上，突然出聲攔她，問了間不存在的大勇國中在哪？女學生回應不清楚，他又緊接著問，「大勇國小在哪，能不能帶我去？」這次未等女學生回應，他就動手拉衣角，企圖將人拉上車，女學生嚇得向後退開，男騎士才悻悻然鬆手騎車離去。

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謝繼仁說，飽受驚嚇的女學生返家後，立刻將怪叔叔搭訕遭遇告訴爸媽，家長大驚，趕緊通知導師回報校方。雖然事件尚未釐清，校方評估狀況後，仍決定在全校學生聯絡簿通知，提醒學生及家長要小心陌生人。

桃園市教育局長林明裕說，得知校方已聯繫轄區派出所，除了加強巡邏、查察不明男子身分，這處地點也將納入教育局的聯巡熱點，加強巡查密度，同時持續督導各校注意校園安全，加強學生安全意識及處理因應，上放學期間避免儘量結伴而行，避免行經偏僻路徑。

今天下午近2點，有家長在臉書社團「記憶八德」PO網公告「今天孩子回家時，聯絡簿貼了一張學校宣導單」，內文為「家長您好，今日學校得知，昨天有孩子上完課照搬走介壽路一段三九九巷時碰到一名中年男子。該名中年男子以問路的方式接觸學生，並有想拉學生上車的舉動。請多留意並指導孩子上、放學時的安全，學校也會再加強宣導。大勇國小學務處」，PO文5小時獲近千人關注，還有60餘次分享。

網友紛紛留言說，「太可怕了，要請學校通知警察加強巡邏」、「這社會太多變態的行為，怎麼放心讓孩子自己走路上學」、「要提醒孩子們不要走在任何車輛的右邊，當右門一開，人就被拉進去了」。轄區大安所長王瑞宏也留言說明，「警積極調閱周邊監視器釐清案情，並加強校園周邊巡邏，讓民眾安心上下學讓家長放心。」

事發的八德區忠勇街、介壽路一段399巷是通往主幹道必經路段，上下班車流量大，藉機問路拉扯女童的郭男疑有所顧慮悻悻然離開。圖中人物與新聞事件無關。（記者陳恩惠攝）

大勇國小接獲通報，在全校學生聯絡簿中張貼公告，提醒家長與學童小心，家長PO網示警，事件因此曝光。（翻攝自臉書「記憶八德」）（記者陳恩惠攝）

事發地點雖然有3支監視器，但據了解，並未拍下男騎士拉扯女童的畫面。（記者陳恩惠攝）

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