女與前夫爆口角 一氣之下竟將3歲幼女丟車子引擎蓋上淋雨

2022/03/09 16:45

〔記者蔡淑媛、歐素美／台中報導〕李姓女子因與前夫口角，竟冒雨將3歲幼女抱到前夫駕駛的小客車擋風玻璃前，並拍打車子向前夫叫囂，隨後再將幼女抱回自己的車內，過程被行經民眾的行車紀錄器全拍下，警方今獲知依規定通報；社會局表示，透過畫面可見家長對女童有不當行為，違反兒童及少年福利與權益保障法，須接受親職教育輔導，如進一步查有受虐情節，將加重開罰及處置。

這起案件發生在本月7日上午8點多，陳姓男子駕車行經台中市大雅區民生路，發現路上停了一輛黑色轎車，一名婦人抱著年約3歲的女童，從駕駛座開啟車門下車，冒雨走向後方紅色轎車，然後就將女童丟在紅車引擎蓋上，任由女童在濕滑的引擎蓋上掙扎約10秒後才再將女童抱回車上。

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中市大雅警分局今天接獲媒體詢問，查訪附近店家並調閱路口監視器追查，發現為李女與前夫張男因感情糾紛發生口角，李女竟將3歲幼女抱至前夫所駕駛的紅色小客車擋風玻璃前，隨後再將幼女抱返車內。警方派員前往李女住處了解幼女狀況，初步判定女童活動正常，身體無明顯外傷，依法向社會局通報家暴及兒少保護案。

社會局表示，依行車紀錄器畫面初步認為家長對女童有不當行為，已涉嫌違反兒童及少年福利與權益保障法，須接受親職教育輔導，如查有進一步受虐情節，將加重開罰及處置。目前社工已聯繫上女童的父親，確認女童生命安全無虞，評估無安置需求，將於10日進行家訪進一步釐清事由，並依規定處理，全力維護兒少權益。

社會局指出，根據兒少權法第49條規定：「任何人不得對兒童及少年身心虐待或為不正當之行為」，違者可依同法第97條規定，處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱；或依同法第102條規定，要求家長配合親職教育課程。

社會局呼籲，不論民眾或家長，看到小孩受到傷害或不當對待，請立刻通報110或113，警方和社工將掌握相關事證與介入了解，以有效遏止不當行為，提供家庭協助。

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