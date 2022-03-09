補習班「青山塾」未立案就招生罰31萬 被爆拖欠薪資提告

龜山區青山塾股份有限公司經營補教事業，申請立案中。（吳姓市民提供）

2022/03/09 16:20

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市龜山區青山塾股份有限公司經營補教事業，未立案就招生，除被市府教育局依「補習及進修教育法」稽查4次，共罰款31萬元，還有吳姓市民投訴青山塾有拖欠老師薪資、師資不穩定影響學生權益等問題。對此，青山塾劉姓負責人委由律師鄭育紳回應，拖欠薪資之說導因於同業間惡鬥，師資沒有問題，已對吳女提出誹謗等告訴。

吳姓市民說，她從事家教相關工作多年，栽培了數名具備教育中小學生能力的老師，其中1人去年到青山塾任教，卻被拖欠薪資，還與青山塾劉姓負責人鬧得極不愉快；她查訪多名學生家長後，更發現青山塾的英文科等老師常常更換，讓學生們不易適應，恐會影響受教權。

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教育局官員表示，青山塾是補習班，卻未立案就招生，市府2019年10月到目前共稽查4次，開罰31萬元，正在輔導業者申請立案，呼籲各補教業者依法申設經營。

鄭育紳代表青山塾發表「不希望單純的教育不單純」聲明，他說，青山塾財務狀況正常，絕無拖欠老師薪資，已補齊師資；吳女曾是青山塾的老師，卻因想另開設安親班，而要搶奪青山塾的學生，才會惡意投訴，青山塾已委任律師對吳女提出告訴。

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