趁夫重病、死後盜領存款又賣股票 妻得手478萬被婆婆揭穿

桃園市梁姓婦人趁丈夫重病、死亡後盜領存款及賣股票得手478萬元，被桃檢依詐欺、偽造文書罪嫌起訴。（記者余瑞仁攝）

2022/03/09 16:05

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市55歲梁姓女子於許姓丈夫重病昏迷期間及死亡後，涉嫌盜領亡夫帳戶現款、變賣股票得手478萬元，梁女的婆婆與小姑事後發現提告，檢方調查時梁女坦承先生生前未立遺囑分配財產，但辯稱有丈夫生前的授權，檢察官清查金流發現，梁多次偽造授權提領現款及變賣股票，偵結依詐欺、偽造文書等罪嫌將她起訴。

檢警調查，梁女的先生因肝、腎及呼吸衰竭住院，2019年5月19日住進加護病房，之後病況加劇，同月26日死亡，梁女於丈夫住進加護病房、意識不清後，並未授權提領存款且遺產應屬全體繼承人共有，卻在先生死亡前及死亡後，前後持丈夫的提款卡到ATM，或持印章存摺、偽造取款憑條於銀行前後盜領先生帳戶內131萬元、346萬元，另盜賣丈夫股票76萬元，經梁女的婆婆發現報案提告。

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桃園地檢署調查時，梁女坦承多次領出丈夫帳戶內現金、賣股票等行為，而丈夫生前並未預留遺囑分配財產，但聲稱領取金錢是為了要支付許多費用，且經過丈夫授權。

檢方依銀行交易明細，發現梁女多次領取先生帳戶金錢，其中曾偽造其夫授權的取款憑條，但未出示相關授權書。而證券公司人員作證說，若客戶死亡其帳戶就凍結，任何人都不得從該帳戶交易或處置股票。

檢方認為梁女涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌將她起訴；其領取、處分股票金額經計算為478萬元，扣除梁女為丈夫支付醫藥、喪葬及其他必要費用後，認定犯罪所得為364萬元，應依法追繳。

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