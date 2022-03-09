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    埔里民宿少東針孔偷拍13女更衣如廁 父道歉、自己被判刑

    埔里某名宿少東以黑色除臭盒裝針孔攝影機，上面覆蓋報紙等物掩蓋，偷拍更衣或如廁女性。（資料照，記者佟振國翻攝）

    埔里某名宿少東以黑色除臭盒裝針孔攝影機，上面覆蓋報紙等物掩蓋，偷拍更衣或如廁女性。（資料照，記者佟振國翻攝）

    2022/03/09 11:13

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕以拍攝Cosplay小有名氣的埔里某民宿陳姓少東，在民宿戶外女廁內的除臭盒裝針孔攝影機，偷拍Cosplay女性更衣、如廁畫面，當天即被遊客發現報案，有12名女子提告，陳男曾聲淚俱下公開道歉，而事後有9名受害女生撤告，3人堅不調解、不撤告，南投地院法官近日將他以妨害秘密罪名判處有期徒刑4個月。

    南投地院判決書指出，現年40歲的陳姓男子，前年7月18日上午10時左右，將針孔攝影機放在戶外單人女廁內的黑色除臭盒內，上面用報紙、木炭覆蓋，以防被人發現，但是除臭盒的空隙會有閃光射出，當天下午就有1名女子在更衣時發現而報警，警方也在攝影機發現當天也來拍照的另3名女子，後來陸續發現有12名女子受害也提告。

    陳姓民宿少東在偷拍後兩天，曾在臉書及出面公開道歉，表達對受害女子的歉意和希望彌補的誠意，並強調父母完全不知自己的荒唐錯誤行為，陳父也對教子無方不斷道歉。

    該案在南投地檢署檢察官偵辦期間，13名女子中有1人未提告，提告的12人中，陸續有9人與陳男和解而撤告，但是有3位女子堅持不跟陳姓少東調解，南投地院法官近日將陳男依「無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位」罪名，判處有期徒刑4個月，如易科罰金折合新台幣12萬元。

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