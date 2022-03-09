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    聯合稽查改裝車 台南善化警4小時開43張罰單

    善化警方會同環保、監理等單位聯合稽查改裝車，強力取締。（圖由善化警分局提供）

    善化警方會同環保、監理等單位聯合稽查改裝車，強力取締。（圖由善化警分局提供）

    2022/03/09 10:56

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕改裝車輛引發的噪音擾人，民怨四起，台南善化警分局昨晚會同環保、監理等單位，在轄內重點路段執行聯合稽查，執勤4小時共開了43張罰單，取締不手軟。

    為維護環境安寧，善化分局與交通警察大隊、市政府環保局，以及麻豆監理站等聯手出擊，在台19線與國道8號側車道的路口進行改裝車輛的稽查，強力執法，改善噪音擾民。

    警方指出，利用夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔查檢驗，進行現場噪音檢測，依「噪音管制法」規定，經測量後，超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

    若有改裝車燈、裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，警察與監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

    善化警方這次聯合稽查勤務攔查各式車輛97輛，開罰違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛37件、無照駕駛3件、大貨車行車記錄器未依規定使用1件、牌照借供他車使用1件、使用他車號牌1件，總計43件。

    另通報環保局召回檢測9件，限期實施複檢，善化分局也將持續結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，並轉由相關權責機關召回檢驗。

    善化分局長劉怡宗呼籲，汽機車改裝排氣管所引起的環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險，請車主切勿任意改裝車輛排氣管，以維護生活環境安寧，共同營造安居健康城市。

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