涉詐助理費400餘萬 南市議員蔡淑惠交保、胞姊聲押禁見

國民黨台南市議員蔡淑惠涉詐領助理費，檢方諭知25萬交保。（資料照）

2022/03/09 09:53

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨台南市議員蔡淑惠遭檢舉涉嫌詐領助理公費，台南地檢署於8日指揮調查局南機組人員搜索蔡淑惠服務處、市議會蔡淑惠辦公室等18處地點，查扣帳冊等相關物證，共傳喚包括蔡淑惠與助理等16名被告、3名證人到案追查中。

9日凌晨，檢察官黃齡慧訊後認為蔡淑惠等4名被告涉嫌貪污詐財與偽造文書罪嫌、諭知蔡淑惠25萬元交保、另名邱姓助理12萬元交保；蔡淑惠的胞姊助理蔡淑珠與另名許姓助理2人涉案情節重大、均有串證之虞，對這2名被告向法院聲請羈押禁見。其他被告與證人均請回，後續會持續追查。

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南檢表示，檢察官訊問後認為蔡淑惠及其助理擔任南市議會第1、2屆議員期間，分別涉嫌以虛報親友人頭及以少報多方式，不實申報請領公費助理補助費約400餘萬元情事，涉有貪污治罪條例利用職務詐領財物罪嫌及刑法使公務員登載不實文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大。

據了解，調查局南機組於8日派出20多名調查人員前往台南市議會蔡淑惠議員辦公室、個人服務處等18處地點搜索，引起議會員工側目。檢調人員搜索帶回幾箱物證後離去，辦案人員並傳訊蔡淑惠與助理等人到案釐清案情。

55歲的蔡淑惠很早踏入政壇，在原南縣、市合併前曾擔任4屆台南市南區市議員，南縣市合併升格直轄市後又3度連任市議員，今年底將挑戰尋求8連霸。在2019年8月，國民黨徵召蔡淑惠出征南市第5選區立委選舉，挑戰民進黨現任立委林俊憲，但鎩羽而歸。

台南市議會目前有56位議員，從2020年初到2021年底，南市議會共有無黨籍市議員谷暮．哈就、國民黨市議員洪玉鳳、曾培雅、李中岑、蔡育輝、王家貞及無黨籍前任議員曾順良、現任副議長林炳利等8人涉及浮報助理費遭到檢調偵辦或起訴；今年又有國民黨市議員蔡淑惠遭偵辦，累計已有9位市議員被查辦。

有南市議員私下表示，議員助理公費補助20多年來有許多制度面問題，覺得荒謬，應該要修法改善，當然每1位議員涉案情節或有不同，但最怕的是若有心人想鬥倒政敵，檢舉詐領助理費作法會成為「鬥爭的工具」，大家都心知肚明，像今年最近1位民進黨市議員吳通龍同樣涉案後纏訟多年，最後台南高分院更一審只判他偽造文書4月還緩刑定讞，平安過關，也就是祝福他！

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