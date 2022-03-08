病患癌症復發控名醫延誤治療 求償689萬仍判敗

患者控癌症復發與劉姓醫師延誤治療有關，訴請醫院和劉姓醫師連帶賠償698萬多元，高等法院審理認為劉姓醫師並無疏失，今仍判她敗訴，還可上訴。（資料照）

2022/03/08 20:29

〔記者楊國文／台北報導〕林姓女子於2010年因腹部不適到台北醫學大學附設醫院求診，由劉姓名醫診治，她認為醫院沒有即時檢查出她罹患惡性卵巢癌，且後來接受手術及化療，腫瘤又復發，都和劉姓醫師延誤治療有關，訴請醫院和劉姓醫師連帶賠償698萬多元，高等法院審理認為劉姓醫師並無疏失，今仍判她敗訴，還可上訴。

高院判決指出，林女於2009年10月間就診，劉姓醫師依檢測結果建議林女切除肌瘤及內膜刮除，但林女直到2010年1月4日、同年8月才再度回診，並無於2010年6月間因腹部不適向劉姓醫師求診，而且林女同年8月間回診時，劉姓醫師曾為其她安排超音波檢查，並依檢查結果診斷疑似子宮肌瘤，無證據顯示他的診治有疏失。

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高院調查林女的病歷發現，林女於2010年10月手術後，到2011年11月間接受6次化療，自2011年2月至2012年11月門診追蹤治療期間，經劉姓醫師施作婦產科超音波檢查、CA125抽血檢驗，及進行電腦斷層掃描，結果均正常。

高院指出，本案經送請台北榮民總醫院、衛生福利部醫事審議委員會、林口長庚紀念醫院鑑定結果，均認定劉姓醫師有遵循醫療常規追蹤林女，並無怠忽檢查或遲延診療情事，無證據顯示他和林女卵巢癌復發有關。

高院指出，雖然因為本案醫療行為具高度專業性，而將林女的舉證責任減輕，但是林女就其主張醫師醫療行為違反醫療常規、注意義務，而有疏失，都未舉證證明，因此今仍維持一審判決結果，判林女敗訴。

據悉，劉姓醫師在婦產科有頗高知名度，曾是電視節目競相邀訪對象。

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