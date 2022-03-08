為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    病患癌症復發控名醫延誤治療 求償689萬仍判敗

    患者控癌症復發與劉姓醫師延誤治療有關，訴請醫院和劉姓醫師連帶賠償698萬多元，高等法院審理認為劉姓醫師並無疏失，今仍判她敗訴，還可上訴。（資料照）

    患者控癌症復發與劉姓醫師延誤治療有關，訴請醫院和劉姓醫師連帶賠償698萬多元，高等法院審理認為劉姓醫師並無疏失，今仍判她敗訴，還可上訴。（資料照）

    2022/03/08 20:29

    〔記者楊國文／台北報導〕林姓女子於2010年因腹部不適到台北醫學大學附設醫院求診，由劉姓名醫診治，她認為醫院沒有即時檢查出她罹患惡性卵巢癌，且後來接受手術及化療，腫瘤又復發，都和劉姓醫師延誤治療有關，訴請醫院和劉姓醫師連帶賠償698萬多元，高等法院審理認為劉姓醫師並無疏失，今仍判她敗訴，還可上訴。

    高院判決指出，林女於2009年10月間就診，劉姓醫師依檢測結果建議林女切除肌瘤及內膜刮除，但林女直到2010年1月4日、同年8月才再度回診，並無於2010年6月間因腹部不適向劉姓醫師求診，而且林女同年8月間回診時，劉姓醫師曾為其她安排超音波檢查，並依檢查結果診斷疑似子宮肌瘤，無證據顯示他的診治有疏失。

    高院調查林女的病歷發現，林女於2010年10月手術後，到2011年11月間接受6次化療，自2011年2月至2012年11月門診追蹤治療期間，經劉姓醫師施作婦產科超音波檢查、CA125抽血檢驗，及進行電腦斷層掃描，結果均正常。

    高院指出，本案經送請台北榮民總醫院、衛生福利部醫事審議委員會、林口長庚紀念醫院鑑定結果，均認定劉姓醫師有遵循醫療常規追蹤林女，並無怠忽檢查或遲延診療情事，無證據顯示他和林女卵巢癌復發有關。

    高院指出，雖然因為本案醫療行為具高度專業性，而將林女的舉證責任減輕，但是林女就其主張醫師醫療行為違反醫療常規、注意義務，而有疏失，都未舉證證明，因此今仍維持一審判決結果，判林女敗訴。

    據悉，劉姓醫師在婦產科有頗高知名度，曾是電視節目競相邀訪對象。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    婦人求診婦產科名醫鬧糾紛 提告獲賠44萬
    2022/03/08 11:37

    婦人求診婦產科名醫鬧糾紛 提告獲賠44萬
    直腸癌患者術後大出血不治 名醫術前未盡說明判賠79萬
    2022/02/17 16:25

    直腸癌患者術後大出血不治 名醫術前未盡說明判賠79萬

    統一強漢基金精準布局　金獎再升級
    婦人台大手術卻留後遺症 提告獲賠84萬
    2022/02/09 22:02

    婦人台大手術卻留後遺症 提告獲賠84萬

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播