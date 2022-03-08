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    首頁　>　社會

    親密關係暴力波及寵物 施暴恐觸犯雙法

    夫妻或情侶吵架、暴力相向，若波及動物，恐同時觸犯家庭暴力防治法和動物保護法。（圖由新北市政府社會局提供）

    夫妻或情侶吵架、暴力相向，若波及動物，恐同時觸犯家庭暴力防治法和動物保護法。（圖由新北市政府社會局提供）

    2022/03/08 15:48

    〔記者何玉華／新北報導〕夫妻失和、情侶吵架，寵物遭殃！新北市家庭暴力暨性侵害防治中心最近受理一起親密關係暴力，女方遭男方以寵物生命威脅，家防中心獲報後，社工連繫動物保護防疫處前往確認寵物安全無虞，並提醒利用寵物做暴力威脅，是同時觸犯家庭暴力防治法和動物保護法。

    家防中心主任許芝綺說，去年蘆洲一對情侶吵架，男方不滿女友吵架離家，將氣出在和女友一同領養的虎斑貓「茶茶」身上，毆打、潑熱水，還將施虐過程拍影片傳給女友威脅，事情曝光後，「茶茶」雖被救出救治，最後仍不治，也讓外界重視這起因親密關係暴力引起的動物虐待。

    許芝綺說，以前夫妻失和打小孩，現在情侶吵架打寵物！但以傷害寵物作為報復的手段，會觸犯更多的法令；中心最近受理一起通報案，一對同居男女共同收養流浪貓，養得白白胖胖。

    男方因疫情遭裁員，求職又不順，常藉酒澆愁引發口角，一次激烈爭執後，男方竟抓起寵物往地上丟，女方擔心自己受暴，奪門而逃，卻連接訊息要求她返家，若不返家，將讓她再也看不到寵物。

    女方在萬般無奈下，撥打113求救，社工緊急連繫動保處，確認寵物安全後，也告誡男方虐待、傷害寵物違法。許芝綺說，在親密交往中，若拿寵物安全作為威脅、甚至傷害寵物，將涉及家暴和動保雙法，民眾如有類似情境和困擾，可撥打113專線諮詢。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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