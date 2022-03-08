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    山友有情有義爬下山用繩綁定墜崖同伴 26名消防人員垂降救援

    吳德發到場安撫墜崖女子。（擷取自屏東林區管理處北大武山資訊站臉書）

    吳德發到場安撫墜崖女子。（擷取自屏東林區管理處北大武山資訊站臉書）

    2022/03/08 14:38

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣泰武鄉北大武山1.65K處昨天下午再傳出登山客失足滑落邊坡意外，北大武山資訊站披露，當天要不是有同行山友冒險從「壁虎爬得路」下切約60公尺，並將失足山友綁定在樹幹且安撫情緒，該名墜崖的山友恐怕會因受傷後躁動二度墜崖。

    屏東縣消防局昨天下午15時27分，接獲民眾報案於泰武鄉北大武山1.65K處有1人滑落邊坡，即派遣泰武、來義、新埤、竹田、萬巒、龍泉、內埔、萬丹及潮州等9分隊及第二大隊、特搜大隊，共計14車26人前往搶救。

    由於昨天天冷，北大武山還下起霧雨，山路是格外難行，據悉，該名32歲登山女子參加兩天一夜的北大武山登山行程，在下山途中曾摔倒兩次，有被團員特別關心，初步判斷可能是未走在內側，當天又地表濕滑，在失足地點就一路滑落，所幸最後被樹木擋住才未再下落，與上百公尺的深淵就差數十公分。

    「可說是大難不死！」最早被通報救援並到場的北大武山檜谷山莊管理員吳德發透過「北大武山資訊站」披露，指墜落後，其同行的1名男子「阿舟」，雖然沒有相關救難背景，但仍是有情有義，有勇有謀，第一時間走「壁虎走得路」到達現場，用繩子將女子的手跟樹幹綁住，否則該名傷者很有可能因為躁動狀態再度墜入數百米的深淵。

    吳德發則是具有救難背景趕到現場的第一人，他立刻下切到傷者旁邊給救難毯，但女子仍是持續直喊冷喊痛，如同已要飆罵髒話的狀態，他只能不斷安撫再安撫，但因為等待太過漫長，傷者一直喊冷喊痛， 逼得他再爬上步道拿衣服跟拿藥，此時第一批特蒐人員也到達。

    「大家都是拿命在拼！」，他說，他再度下切至30米處作中間的指揮及協助傳達，接下來就是特蒐健兒的繩索功夫，特蒐猛男吊在半空中，落石一直砸下來，真的是生死交關，費了好一番功夫才將人拉上步道。

    參與多起救難的吳德發指出，該隊伍的兩天一夜北大武山行程，推論體力、行程安排應該沒有問題，只能說真的就是意外，或者是說太大意了，他指出，目前歸納山難事故原因，第一為人潮、第二可能是因小霧雨的濕滑、第三團員彼此熟悉所以橫向溝通不足，另外新手上路的欺生，希望所有山友上山前，一定要到北大武山資訊站看看。

    消防局表示，搶救人員於晚間6時23分下切邊坡後接觸傷者，經初步評估後，7時30分將傷者拉回步道上並於10時30分將傷者搬運至新登山口，交由萬巒分隊救護車送往潮州安泰醫院，女子雖意識清醒，但有腰痛及擦挫傷。

    消防人員從下午忙到深夜，終於將受傷山友搬運到新登山口並送醫。（屏東縣消防局提供）

    消防人員從下午忙到深夜，終於將受傷山友搬運到新登山口並送醫。（屏東縣消防局提供）

    吳德發到場安撫墜崖女子。（擷取自屏東林區管理處北大武山資訊站臉書）

    吳德發到場安撫墜崖女子。（擷取自屏東林區管理處北大武山資訊站臉書）

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