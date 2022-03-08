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    首頁　>　社會

    監獄收容人集資 關心被BB彈打殘被害人

    羅母拆信一看，裡面多了10張共1萬6000元的郵政匯票。（記者顏宏駿攝）

    羅母拆信一看，裡面多了10張共1萬6000元的郵政匯票。（記者顏宏駿攝）

    2022/03/08 14:08

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化羅姓少年（以下稱羅小弟）前年到鋼構公司當學徒，被惡老闆詹祐承、黃佳緯逼吃狗屎、喝狗尿取樂、全身被連射500多發BB彈，渾身皮開肉綻，右腳被電擊，2至4趾壞疽截肢，現罹患嚴重的「創傷後症候群」於精神科醫院住院治療。屏東監獄10名收容人得知此消息，非常不忍，日前集資1萬6000元幫助羅母，希望表達自己關懷的心意。

    黃姓收容人等人去年底透過《自由時報》轉交信件，他們多次關心羅母和羅小弟的近況，日前羅母打開信件一看，裡面多了10張面額1000元至3000元的郵政匯票，總額是1萬6000元。從越南嫁來台灣，獨立撫養羅小弟的羅母激動之情溢於言表，她說：「怎麼有這麼好心的犯人（收容人），還1次10人」。

    她說，羅小弟在療養機構已近痊癒，目前院方正在結算半年多來的住院費，她剛好可以用這筆錢來支付住院費，讓兒子趕緊回家，她強調，這段時間彰化縣社會處、外配社服等單位都前來幫助，她很感謝大家幫忙，而這些在獄中服刑的收容人的關心，讓她最感意外。

    信件中，黃男說，他們獄中不愁吃穿，又有「工坊」可以打工，賺零用錢，大家看到羅小弟的遭遇都非常同情，很想關心他，卻沒有任何管道，只能透過《自由時報》轉交信件，1萬6000元雖然不多，但代表他們一點心意。

    黃男表示，他們都曾經一時犯錯，對於加害人的施暴，導致犯罪被害人本人或家屬生活陷入困境的新聞特別在意，省下零用錢幫助對方是他們唯一能做的事，希望能減輕被害人人創傷之苦。

    羅母拆信一看，裡面多了10張共1萬6000元的郵政匯票。（記者顏宏駿攝）

    羅母拆信一看，裡面多了10張共1萬6000元的郵政匯票。（記者顏宏駿攝）

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