為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    美食家梁幼祥涉食品效期變造案 高等法院再判無罪

    高等法院今仍判梁幼祥無罪。（資料照）

    高等法院今仍判梁幼祥無罪。（資料照）

    2022/03/08 12:10

    〔記者楊國文／台北報導〕美食家梁幼祥涉捲入「祥而盛」公司變造水產品有效日期案，被檢方依偽造文書等罪起訴，但台北地院以罪證不足，判他無罪，至於祥而盛公司負責人陳幼祥因認罪，被判刑10月、緩刑3年；高等法院今仍判梁幼祥無罪，雖可上訴，因已兩度判無罪，適用速審法第9條「限縮上訴」的規定，幾乎是無罪確定，至於陳男，則維持一審刑度，即判刑10月、緩刑3年外，尚須向公庫支付20萬元。

    此案發生在2016年9月，檢調獲報，指台北市仁愛路「祥而盛」公司涉嫌將賣相較佳的冷凍水產品，以加工日期標示為製造日期，再以加工日期加計2年，製造新的有效期限，重新貼標在這些產品外包裝上，販售給餐飲、飯店業者。

    另外，「祥鼎康」公司顧問、美食家梁幼祥涉指示不知情的工讀生等人，到「祥而盛」公司運回339罐鮑魚罐頭後，再交由「祥鼎康」公司員工印製不實的有效期限標示於罐頂，再將這些罐頭送回「祥而盛」公司。檢方調查認定陳幼祥不法獲利達455萬多元，陳、梁兩人罪證明確，依偽造文書、詐欺罪將梁幼祥、陳幼祥起訴。

    台北地院審理認為，涉案罐頭上所屬文字無法證明是由「祥鼎康」公司代為打印，所以不能認定有製造行為，梁幼祥因罪證不足判決無罪；陳幼祥部分，考量他已認罪，判刑10月、緩刑3年、須提供勞動服役120天。

    一審宣判後，梁幼祥發表聲明指「沈冤得雪、內心感動涕零」，他表示，難以形容本案訴訟的煎熬；全案上訴後，高院今上午宣判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    疫情下賣不出去 日本京都百年麵包店爆竄改效期
    2021/12/01 23:50

    疫情下賣不出去 日本京都百年麵包店爆竄改效期
    捲入過期魚貨改標案獲判無罪 「台灣食神」：沉冤得雪
    2020/10/29 17:43

    捲入過期魚貨改標案獲判無罪 「台灣食神」：沉冤得雪

    富蘭克林美國股債平衡型基金
    捲入過期魚貨改標案 金色三麥：非餐廳正式菜單
    2017/04/12 19:56

    捲入過期魚貨改標案 金色三麥：非餐廳正式菜單
    涉過期魚貨改標案 「台灣食神」梁幼祥起訴
    2017/04/12 10:21

    涉過期魚貨改標案 「台灣食神」梁幼祥起訴

    詹惟中驚見「好朋友」影響健康！
    梁幼祥捲入過期海鮮案 檢再傳祥鼎康負責人釐清
    2016/11/15 20:07

    梁幼祥捲入過期海鮮案 檢再傳祥鼎康負責人釐清
    捲過期海鮮案 美食家梁幼祥8萬交保
    2016/11/12 06:00

    捲過期海鮮案 美食家梁幼祥8萬交保
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播