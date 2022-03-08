美食家梁幼祥涉食品效期變造案 高等法院再判無罪

高等法院今仍判梁幼祥無罪。（資料照）

2022/03/08 12:10

〔記者楊國文／台北報導〕美食家梁幼祥涉捲入「祥而盛」公司變造水產品有效日期案，被檢方依偽造文書等罪起訴，但台北地院以罪證不足，判他無罪，至於祥而盛公司負責人陳幼祥因認罪，被判刑10月、緩刑3年；高等法院今仍判梁幼祥無罪，雖可上訴，因已兩度判無罪，適用速審法第9條「限縮上訴」的規定，幾乎是無罪確定，至於陳男，則維持一審刑度，即判刑10月、緩刑3年外，尚須向公庫支付20萬元。

此案發生在2016年9月，檢調獲報，指台北市仁愛路「祥而盛」公司涉嫌將賣相較佳的冷凍水產品，以加工日期標示為製造日期，再以加工日期加計2年，製造新的有效期限，重新貼標在這些產品外包裝上，販售給餐飲、飯店業者。

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另外，「祥鼎康」公司顧問、美食家梁幼祥涉指示不知情的工讀生等人，到「祥而盛」公司運回339罐鮑魚罐頭後，再交由「祥鼎康」公司員工印製不實的有效期限標示於罐頂，再將這些罐頭送回「祥而盛」公司。檢方調查認定陳幼祥不法獲利達455萬多元，陳、梁兩人罪證明確，依偽造文書、詐欺罪將梁幼祥、陳幼祥起訴。

台北地院審理認為，涉案罐頭上所屬文字無法證明是由「祥鼎康」公司代為打印，所以不能認定有製造行為，梁幼祥因罪證不足判決無罪；陳幼祥部分，考量他已認罪，判刑10月、緩刑3年、須提供勞動服役120天。

一審宣判後，梁幼祥發表聲明指「沈冤得雪、內心感動涕零」，他表示，難以形容本案訴訟的煎熬；全案上訴後，高院今上午宣判。

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