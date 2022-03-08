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    暗助215名中國人非法來台 立院科員收賭博網站198萬判休職2年

    懲戒法院判林耀庭休職2年。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判林耀庭休職2年。（記者吳政峰攝）

    2022/03/08 11:24

    〔記者吳政峰／台北報導〕前台北縣平溪鄉鄉長（現改制新北市平溪區）、現任立法院科員林耀庭，2018年間收受賭博網站資金198萬餘元，暗助215名中國籍人士以商務交流之名，非法來台工作，被依違反兩岸人民關係條例判刑3年6月，懲戒法院日前再判他休職2年，期滿可復職。

    判決指出，莊姓男子為一間賭博網站的負責人，在台灣開設7間公司，分別在新北市、台北市、新竹市租用辦公室，提供欲前來台灣設置機房的中國客戶使用，並與旅行社合作，協助代辦中國人士來台簽證等事項。

    不少中國客戶跟莊男租用場地，欲引進中國人來台工作。莊男見有利可圖，以每件1萬8000元到13萬8000元的代價，向中國客戶收取服務費，並找上關係良好的林耀庭合作。

    該集團要中國客戶先把來台工作的中國人資料整理好傳送過來，再回傳報價單，確認付款後，便虛偽填載不實的在職證明、學歷、職務、業務文書、邀請函、委託書、團體名冊等資料，以商務交流之名向移民署申請來台，再由不知情的文化部、國家通訊傳播委員會、工業局等單審核，發給入境台灣許可證。

    如果中國客戶較急迫，需早於預定時程取得入台簽證，或遲遲無法獲得簽證，即由林耀庭出面，由其向主管機關陳情，使申請案件得以順利進行。從2018年到2020年間，林耀庭共協助了215名中國人來台工作，獲利198萬6000元。

    台南地院認林耀庭觸犯兩岸條例，去年判刑3年6月。

    此外，林耀庭還被查出，擔任平溪鄉長期間，擔任一間礦業公司的董事，領取車馬費；另擔任一間協會的清算人與理事。均未經服務機關許可，違法兼職。全案一併移請懲戒法院審理。

    懲戒法院認為，全案事證明確，林耀庭除觸犯刑罰法律外，又違反公務員應誠實清廉的要旨；另還違反公務員不得兼職的規定。行為戕害人民對公務員信賴，為維護公務紀律，有懲戒必要。審酌林耀庭兼職期間、所獲取的報酬、觸犯刑罰法律的情節，決議判休職，期間2年，期滿可回任原職。可上訴。

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