找到真相！北市4年發獎金94萬助894件車禍釐清原因

民眾提供有助警方釐清交通事故的影帶可獲獎金。（記者劉慶侯翻攝）

2022/03/08 09:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據台北市交通大隊統計，自107年起警方提供協助交通事故破案獎金後，截至110年底，總計已核發獎勵金94萬餘元，幫助894件交通事故當事人得以釐清肇事原因，北市警為方便民眾提供事故影像，目前已建置網路上傳平台，民眾可多加利用。

北市警表示，自107年1月1日起，民眾如於北市拍到致人受傷或死亡之交通事故，提供警方交通事故動態錄影檔案，經認定有助於釐清肇事原因者，依該案傷亡程度最高發給5千元獎勵金，若提供影像因而偵破肇事逃逸案件者，最高發給1萬元獎勵金。

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警方表示，依據北市政府訂定的「檢舉道路交通事故肇事逃逸案件暨提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，民眾如提供肇事致人死傷逃逸案件之車號或影像線索，幫助警方偵破肇事逃逸案件，依嚴重程度（輕傷、重傷、死亡）分別核發3千、6千、1萬元獎勵金。

此外，如果提供他人交通事故關鍵影像，與警方既有蒐集的證據無重複性，且有助釐清肇事原因，則依嚴重程度分別核發1千、3千、5千元獎勵金。

北市警交通大隊統計，獎勵金核發要點實施首（107）年，符合獎勵金核發條件的案件計167件、核發獎金20萬餘元，至110年已提升至331件、30萬餘元，藉由熱心民眾所提供錄影資料，協助釐清交通事故之肇事原因。

北市警交通警察大隊表示，民眾行車影像紀錄器如有拍攝交通事故影像，除於事故現場直接提供錄影檔案予處理員警，或事後向轄區分局交通分隊提供之外，亦可利用「交通事故影音上傳平台」，即可透過網路上傳影像，鼓勵民眾熱心提供。

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