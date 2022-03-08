3戶同時段被撒冥紙、丟雞蛋 判罪又判賠9萬飛了

王男趕場拋撒冥紙、丟雞，3戶人家受害，被橋頭地院判罪又判賠。 （記者鮑建信攝）

2022/03/08 07:15

〔記者鮑建信／高雄報導〕從事修車工作的王姓男子，因細故結怨，趕場跑到鍾姓男子等3人位於岡山區住處門口，涉嫌拋撒冥紙、丟雞蛋，被求償共60萬元精神撫慰金，橋頭地院民事判決王應各賠償2萬元，刑案則處拘役30日，均可上訴。

王男於2020年8月6日4時15分許、4時30分及7時45分，分別前往鍾姓、李姓和葉姓男子等人位於岡山區中山北路、碧紅街及大德路住處門口，涉嫌拋撒冥紙、丟雞蛋，令鍾等人因心生畏懼，於是報請岡山分局調查後，警方依恐嚇罪嫌，將他移送橋頭地檢署偵辦並起訴。

請繼續往下閱讀...

橋頭地院刑事法官開庭審結後，認定王男共觸犯3罪，分處拘役15日、20日和20日，併執行30日，如易科罰金，以每日1000元折算1日，可上訴。

值得一提，鍾等3人因飽受精神煎熬，另提出民事求償，不約而同各要求王男賠償20萬元精神撫慰金，總共60萬元。

王男出庭應訊，不否認有拋撒冥紙等行為，但認為鍾等人請求金額過高，他無力賠償。

橋院岡山簡易庭民事法官審酌兩造學歷、職業和經濟狀況等情形，認為王男各賠償2萬元精神撫慰金比較合理，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法