銅料暴漲！他月偷7社區電纜變賣 被埋伏警方抓到了

中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，市警局長陳國進（左）頒獎金表揚，由女警方玉涵（右）代表受獎。（記者李容萍攝）

2022/03/07 22:31

〔記者李容萍／桃園報導〕烏俄戰火越演越烈，國際銅價行情持續攀高，桃園市中壢及沿海地區今年農曆春節以來，相繼發生多起社區民宅電纜線竊案，中壢警分局龍安派出所獲報調閱天羅地網路口監視器，確定竊嫌是47歲蘇姓男子，還是個累犯，早就被警方抓過；日前在中壢區中山東路逮捕食髓知味正在行竊電纜線的蘇男，經擴大追查發現他近1個多月來涉嫌連續偷竊至7個社區電纜線，得手贓款約50萬元。

桃園市警察局長陳國進今天下午會同中壢警友辦事處副主任王興業、志工中隊長涂秀禎、龍興所及興國所前任站長王慶榮、黃龍意，前往龍興所頒發破案獎金和禮盒鼓勵；陳國進表示，國際銅價等原物料上漲引起竊嫌犯案牟利，有鑑於民生竊案影響民眾對治安的疑慮，警方將加強清查收贓、慣竊，遏止民生竊案。

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警方調查，蘇姓男子今年1月底至今，為竊取電纜線變賣牟利，利用大型虎頭剪、噴燈、大型板手等工具，分別侵入中壢區龍昌路、後寮二路、環中東路及大園區中正東路三段的7處社區住宅偷竊電纜線得逞，獲利約50萬元，警方將他逮捕到案時，並查扣微量海洛因及安非他命毒品，全案訊後依偷竊、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局長蕭欽杰表示，國際銅價上漲，導致電纜線易成為不肖人士下手目標，雖然變賣金額十分有限，但電纜線遭竊不只造成民眾用電不便或無法順利完成工作，警方呼籲資源回收場觀察前來變賣人車，千萬不要收取來路不明的電纜線，避免觸法及助長犯罪，並不可取。

中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，市警局長陳國進（第2左4）偕警友站、婦女志工隊頒獎表揚。（記者李容萍攝）

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