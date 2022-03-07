為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    銅料暴漲！他月偷7社區電纜變賣 被埋伏警方抓到了

    中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，市警局長陳國進（左）頒獎金表揚，由女警方玉涵（右）代表受獎。（記者李容萍攝）

    中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，市警局長陳國進（左）頒獎金表揚，由女警方玉涵（右）代表受獎。（記者李容萍攝）

    2022/03/07 22:31

    〔記者李容萍／桃園報導〕烏俄戰火越演越烈，國際銅價行情持續攀高，桃園市中壢及沿海地區今年農曆春節以來，相繼發生多起社區民宅電纜線竊案，中壢警分局龍安派出所獲報調閱天羅地網路口監視器，確定竊嫌是47歲蘇姓男子，還是個累犯，早就被警方抓過；日前在中壢區中山東路逮捕食髓知味正在行竊電纜線的蘇男，經擴大追查發現他近1個多月來涉嫌連續偷竊至7個社區電纜線，得手贓款約50萬元。

    桃園市警察局長陳國進今天下午會同中壢警友辦事處副主任王興業、志工中隊長涂秀禎、龍興所及興國所前任站長王慶榮、黃龍意，前往龍興所頒發破案獎金和禮盒鼓勵；陳國進表示，國際銅價等原物料上漲引起竊嫌犯案牟利，有鑑於民生竊案影響民眾對治安的疑慮，警方將加強清查收贓、慣竊，遏止民生竊案。

    警方調查，蘇姓男子今年1月底至今，為竊取電纜線變賣牟利，利用大型虎頭剪、噴燈、大型板手等工具，分別侵入中壢區龍昌路、後寮二路、環中東路及大園區中正東路三段的7處社區住宅偷竊電纜線得逞，獲利約50萬元，警方將他逮捕到案時，並查扣微量海洛因及安非他命毒品，全案訊後依偷竊、毒品罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

    中壢警分局長蕭欽杰表示，國際銅價上漲，導致電纜線易成為不肖人士下手目標，雖然變賣金額十分有限，但電纜線遭竊不只造成民眾用電不便或無法順利完成工作，警方呼籲資源回收場觀察前來變賣人車，千萬不要收取來路不明的電纜線，避免觸法及助長犯罪，並不可取。

    中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，市警局長陳國進（第2左4）偕警友站、婦女志工隊頒獎表揚。（記者李容萍攝）

    中壢警方偵破連續7社區電線竊案逮捕蘇嫌，市警局長陳國進（第2左4）偕警友站、婦女志工隊頒獎表揚。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    堂兄弟2度裝加班騙保全 偷走90萬元電纜線
    2018/05/24 10:13

    堂兄弟2度裝加班騙保全 偷走90萬元電纜線
    大膽！光天化日假施工 水電工偷市價百萬電纜
    2017/09/18 21:20

    大膽！光天化日假施工 水電工偷市價百萬電纜

    低碳綠色交通路網 台中蟬聯宜居城市
    慣竊専偷台電䌫線 警埋伏10小時餵蚊逮人
    2017/09/12 12:03

    慣竊専偷台電䌫線 警埋伏10小時餵蚊逮人
    竊台電150公斤電纜 慣賊賤賣1萬3
    2017/05/24 19:43

    竊台電150公斤電纜 慣賊賤賣1萬3

    日商愛沃特、三井物產(株)投資入股宏廣新技！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播