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    警又破獲地下笑氣工廠 環保署：至今沒入1851支鋼瓶

    為杜絕笑氣吸食濫用， 環保署2020年公告笑氣為列管關注化學物質。（資料照）

    為杜絕笑氣吸食濫用， 環保署2020年公告笑氣為列管關注化學物質。（資料照）

    2022/03/07 17:22

    〔記者羅綺／台北報導〕繼台北市警方上月中旬破獲「熊谷氣球館」的非法笑氣倉庫，近日又在桃園市蘆竹、新屋區分別查獲地下笑氣工廠，共查獲426瓶笑氣鋼瓶，是警史上查獲最大宗不法笑氣案。環保署指出，自2020年公告笑氣為列管關注化學物質至今，全台共沒入1851支笑氣鋼瓶；其中以氬氣名義進口的笑氣多達94公噸，相當於可以吸食一整年。

    俗稱笑氣的「一氧化二氮」主要應用於電子半導體產業、醫療麻醉及食品製作奶泡等，但由於笑氣具有麻醉止痛效果及亢奮感，受到年輕人喜愛，常用於開趴時吸食助興。然而吸食笑氣有害健康，會導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，嚴重也可能造成死亡。

    環保署為了加強管理，自2020年10月30日公告笑氣為台灣第一個列管關注化學物質，上下游業者製造、輸入、販賣、使用及貯存都要取得核可、申報運作資料，且禁止於網購平台交易。

    環保署毒物及化學物質局長謝燕儒表示，近來稽查中發現，有不肖業者「化明為暗」，以網路及通訊軟體等途徑販賣給非法、無許可文件的使用者，且地點多以北部直轄市為主。

    環保署統計，自笑氣公告列管上路至今年2月底，全國環保單位共稽查894件、裁處562件笑氣違規案件，共沒收1425支笑氣鋼瓶，合計處罰鍰1779萬元。

    環保署毒物及化學物質局評估管理組長林松槿指出，再加上近日破獲的426支笑氣鋼瓶，至今共計沒入1851支鋼瓶。

    此外，謝燕儒指出，環保署與關務署合作邊境查驗103件貨品，查獲不肖業者以氬氣名義進口94公噸笑氣，相當於可供民眾吸食一整年；為加強防堵非法來源，環保署也加強流向稽查，全數抽驗氣體及鋼瓶業者，以防毒非法輸入或隱匿申報。

    謝燕儒表示，若發現民眾非法持有笑氣，可依《毒性及關注化學物質管理法》處3萬到30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，則加處相關刑事責任，最高處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科罰金最高1000萬元；而違反規定進行網路販售者，則可處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，他呼籲民眾切勿以身試法。

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