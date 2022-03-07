躲新北市府外廣場廁所偷拍11少女如廁 色狼重刑9年

新北地院。（資料照）

2022/03/07 16:12

〔記者王定傳／新北報導〕張姓水電工於2016年間，躲在新北市政府外廣場廁所內，拿手機或相機偷拍11名少女如廁，除自己欣賞，甚至還外流，新北地院合議庭斥責張男犯罪手段低劣，且未能和解、賠償，依違反兒童及少年性剝削防制條例11罪，判刑9年。

檢警調查，2016年3、4月間，當年才24歲的張男，躲在新北市政府外廣場廁所一隔間內，拿手機或相機從廁所隔板下方縫隙，偷拍11名少女如廁，等她們走出廁所後，再拍攝正面清晰五官畫面，包含當時所穿著的衣著、打扮等。

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2020年9月18日，其中一名被害者使用臉書時，接獲不詳人士傳送遭偷拍截圖，驚覺曾遭偷拍，並轉知其他被害者，全案因而曝光。

張男被逮後供稱，知道這11人未成年；審理時，張男認罪，合議庭認定他所為觸犯刑法「成年人故意對少年犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位」罪、修正前兒少性剝削防制條例中的「違反少年意願使其拍攝猥褻電子訊號」罪及兒童及少年權益保障法，從一重以違反兒少性剝削防制條例論處。

至於張男辯稱罹患精神疾病，合議庭調查，張男之前就有類似行為被判刑記錄，該案中，張男經醫院鑑定並無罹患重大精神疾病，且他在知名科技大學完成學業，也完成兵役，足見智能不遜於常人，本案犯罪時間與前案相較有重疊之處，不同意減刑。

合議庭斥責張男所為對被害者隱私造成嚴重侵害，亦對被害者身心健康及人格發展產生不良的影響，之後甚至有外流情形，造成無可彌補的損害，犯罪手段低劣不可取，所為應予非難，犯後雖坦承犯行，但未能和解、賠償，判刑9年。

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