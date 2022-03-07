西濱彰化段區間測速6天抓55件 六日占5成

西濱彰化段區間測速取締從1日展開，昨天1輛大型重機通過時間為302.9秒，換算時速達106公里，依法開罰。（警方提供）

2022/03/07 12:56

〔記者湯世名／彰化報導〕省道台61線西濱快速公路彰化段區間測速重新啟用執法，從1日至6日短短6天共取締55件違規超速，其中首個週末六日就有26件，占總件數近5成，比照高速公路裁罰標準，違者都將處3000元以上6000元以下罰鍰，警方提醒用路人務必遵守速限，以策安全。

彰化縣警局交通隊統計，這55件違規超速案件中，小型車就占了51件，其餘有小貨車3件、大型重型機車1件，大型車輛則掛0。重新執法的第一個週末假期，週六、週日兩天共取締26件，占總件數近五成。

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交通隊指出，西濱彰化段區間測速從北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道），速限90公里，正式取締從1日凌晨零點展開，當天就抓到1輛轎車通過區間測速的時間為243.171秒，換算時速達132公里；6日1輛大型重機通過時間為302.9秒，換算時速達106公里，均依法開罰。縣警局交通隊長林世明強調，取締處罰並不是目的，駕駛人都應遵守速限行駛，切勿心存僥倖。

引爆全台區間測速系統失準震撼話題的，是前年1名民眾與友人騎機車行經西濱彰化段區間測速時，他用手機定位車速，始終都在時速91公里左右，因此區間測速秒數應為355秒，沒想到收到罰單，卻出現他的車速為105公里，換算秒數為305秒，已超過時速100公里寬容值的321秒，且誇張的是，與他同時經過的友人竟沒有收到罰單，他提出申訴，警方清查發現確實是系統出包。全台多處區間測速暫停執法，彰化警方更將3000多張罰單全部撤銷。

交通部去年公布區間設備資安檢測要求，只要確認通過法定度量衡檢定及資安檢測後即可公告恢復執法，彰化縣警局為避免重蹈覆轍，檢視區間測速設備，改善計時偵錯功能，除原先系統主機與網路時間協定（NTP）連線同步功能外，增設另一組獨立主機，對量測通行時間連續校時偵錯，再至後端進行人工稽核，雙重確認後確保違規資料正確性，防止錯誤舉發。

設備系統修正後，已通過經濟部標準檢驗局法定度量衡檢定及交通部指定第三方實驗室檢測資訊安全合格，符合中央準確度及資安規範，不再出包。

西濱彰化段區間測速取締從1日展開，當天就抓到1輛轎車通過區間測速的時間為243.171秒，換算時速達132公里，依法開罰。（警方提供）

西濱彰化段區間測速從北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道），速限90公里，6天來共取締55件違規超速，均依法開罰。（警方提供）

西濱彰化段區間測速從北上177公里至168.1公里（洋厝匝道至伸港匝道），速限90公里，6天來共取締55件違規超速。（警方提供）

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