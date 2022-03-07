製船抓6魚蝦被罰10萬 他辯原住民有權傳統海域捕魚

魏姓原住民赴花蓮港商港海域搭自製漁船捕魚，事後被航港局認定未經申請等理由，裁罰10萬元，魏男不服，台北地院認為，魏男不能因是原住民就無視相關規定，判他敗訴，可上訴。圖為花蓮港示意圖。（資料照）

2022/03/07 12:59

〔記者溫于德／台北報導〕阿美族魏姓原住民前年赴花蓮港商港海域搭自製漁船捕獲3尾雜魚、3隻龍蝦，事後被航港局認定未經申請等理由，裁罰10萬元，魏男不服，透過法扶律師請求撤罰時強調自己具有原住民身分，因此，在阿美族傳統海域捕魚符合原住民基本法規定，台北地院認為，魏男不能因是原住民就無視相關規定，判他敗訴，可上訴。

判決指，2020年7月25日上午7時許，海巡署東部分署第一二岸巡隊在花蓮港商港區域内見魏男違規採捕水產動物，函送後由航港局依違反商港法規定，對魏男裁罰10萬元。

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魏男透過律師主張自己是阿美族原住民，只有國中學歷，同時來自於完整保存阿美族歲時祭儀、文化慣習、年齡階層的里漏部落，他依照阿美族社會制度，每年參與捕魚祭以持續維持部落漁獵習慣，但並不知悉具高度專業性的商港法。

律師也說，魏男具有法定原住民，在屬於阿美族傳統海域的地點捕魚，符合原住民基本法規定，且魏男在現場並未見到任何禁止捕魚的告示牌，海巡人員開罰前也未事先勸導，故認裁罰具有重大瑕疵，請求撤罰。

航港局解釋，經函詢原民會可知，魏男獵捕的海域，因花蓮縣政府未提出傳統海域許可申請，因此，目前並不屬於原住民可獵捕的海域，且周邊設有3面警語標示牌，堤防旁路面也有禁止進入的字樣，故魏男挨罰並無違誤。

北院根據原民會的函覆指，魏男違規獵捕海域不屬於原住民得依法獵捕野生動物的公告海域，且魏男在花蓮商港內獵捕，有極大可能性與船舶發生碰撞，魏男卻完全不理相關公告，並強調自身是原住民，然而，不能因為魏男是原住民就想卸責，判他敗訴。

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