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    查獲史上最大量違法笑氣 桃園2工廠被查扣426支笑氣鋼瓶

    警方在桃園的鐵皮工廠查獲史上最大量的違法笑氣。（記者王冠仁翻攝）

    警方在桃園的鐵皮工廠查獲史上最大量的違法笑氣。（記者王冠仁翻攝）

    2022/03/07 12:31

    〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警方在上月中旬查獲「熊谷氣球館」涉嫌對外販售笑氣，警方循線在其倉庫查扣144支笑氣鋼瓶。警方持續深入追查，發現這些笑氣鋼瓶來自桃園，警方蒐證完備後再次出擊，本月初再於桃園蘆竹、新屋2處地下工廠查扣426支笑氣鋼瓶，堪稱警方史上查扣最大宗的不法笑氣案件。

    北市警方去年底查獲有民眾吸食笑氣的案件，經溯源追查，發現笑氣來自業者「熊谷氣球館」，警方上月中旬循線到新北市一處倉庫查扣業者違規存放的笑氣鋼瓶144支。但警方根據相關事證研判，此處倉庫只算是「中盤商」，後頭應該還有大盤商四處大批販售笑氣。

    警方發現這些笑氣都來自桃園地區，業者透過「小蜜蜂」四處販售笑氣；業者為了躲避警方追查，不僅會對「熟客」建檔，若是有「生客」要購買，必須先報出是由哪一位熟客所介紹，業者核對無誤後才會出貨。這些笑氣鋼瓶業者以每支5千元對外販售，但其成本不到1千元，暴利驚人。

    經警方長期布線跟監，警方於本月3、4日會同桃園市環保局前往桃園蘆竹、新屋兩處鐵皮屋工廠查緝，在場逮到黃姓男子等2人，並查獲426支笑氣鋼瓶、吸食笑氣使用的氣球10多箱、廣告名片2箱等。

    警方說，這兩處鐵皮工廠原本都是合法工廠，但黃等人在現場違規存放笑氣，全案最後依違反毒性及關注化學物質管理法移請桃園市環保局裁罰，並建請裁處最高罰責及對相關處所予以斷水斷電。

    警方呼籲，笑氣雖未被列管為毒品，但對健康有害，吸食笑氣可能會導致呼吸困難、胸悶、心臟缺血、嗜睡、視覺系統及腦部受損、精神混亂等症狀，嚴重也可能造成死亡。

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    警方在桃園的鐵皮工廠查獲史上最大量的違法笑氣。（記者王冠仁翻攝）

    警方在桃園的鐵皮工廠查獲史上最大量的違法笑氣。（記者王冠仁翻攝）

    警方在桃園的鐵皮工廠查獲史上最大量的違法笑氣。（記者王冠仁翻攝）

    警方在桃園的鐵皮工廠查獲史上最大量的違法笑氣。（記者王冠仁翻攝）

    警方在桃園的鐵皮工廠查獲史上最大量的違法笑氣。（記者王冠仁翻攝）

    警方在桃園的鐵皮工廠查獲史上最大量的違法笑氣。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣用來吸食笑氣的氣球。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣用來吸食笑氣的氣球。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣帳本等證物。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣帳本等證物。（記者王冠仁翻攝）

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