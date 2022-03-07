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    憂上千席海安地下停車場失火 南消超前升級無線電

    台南市中西區海安路地下停車場。（圖由市府交通局提供）

    台南市中西區海安路地下停車場。（圖由市府交通局提供）

    2022/03/07 11:32

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市中西區海安路商圈設置的「海安路地下停車場」B1及B2地下兩層停車場，停車位總計逾1000席，提供附近商圈與外來觀光客停車使用，目前使用率節節上升，平日使用率近7-8成，例假日常見車輛排隊等進場，使用率高。消防局為防範發生汽車火災，超前部署強化停車場與消防局無線電通訊功能。

    南市消防局長李明峯認為，海安路地下停車場每天停車需求量如此大，公共安全尤須重視，萬一發生汽車火警，地下B1及B2停車場必會產生濃煙與陷入火海，對於置身地下停車場火災時的民眾及現場搶救的消防人員，可說相當危險，面對地下層火災搶救，無線電通訊訊息的接收、傳送通暢就很重要。

    消防局為改善海安路地下停車場災害搶救通訊問題，會同管理單位交通局、消防局第6大隊及轄區永華分隊到現場勘查與測試通訊功能。經現場勘查，該地下停車場無線電線路分成多天線及洩波同軸電纜系統兩部分。

    為解決此問題，消防局將新購置移動式同頻中繼台，改裝成同頻中繼固定台，裝置於管理室24小時提供救災使用，並改裝3組攜帶式無線電機組，提供給大隊及分隊使用，如遇到災害時可隨時攜帶前往，連接地面無線電通訊連接口，就可接收地下B1及B2發出訊息及同時可與119救災指揮中心互傳訊息。

    此外，為了讓搶救通訊更加完整，在轄區永華分隊裝置1部海安地下停車場專用固定台無線電機，專門協助接收與傳遞現場訊號，如此一來，讓整座海安地下停車場形成1個無線電通訊網，有效克服並改善地下停車場密閉空間造成的通訊障礙。消防局希望藉由提升無線電通訊品質，讓場內民眾與救災人員得到多一層的安全保障。

    南市消防局強化提升中西區海安路地下停車場的無線電通訊品質。（圖由市府消防局提供）

    南市消防局強化提升中西區海安路地下停車場的無線電通訊品質。（圖由市府消防局提供）

    南市消防局強化提升中西區海安路地下停車場的無線電通訊品質。（圖由市府消防局提供）

    南市消防局強化提升中西區海安路地下停車場的無線電通訊品質。（圖由市府消防局提供）

    台南市中西區海安路地下停車場。（圖由市府交通局提供）

    台南市中西區海安路地下停車場。（圖由市府交通局提供）

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