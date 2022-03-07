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    職業軍人丟一堆爛帳給前女友 法官判還115萬元並加計利息

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    台東地方法院。（記者黃明堂攝）

    2022/03/07 10:39

    〔記者黃明堂／台東報導〕在台東服役的梁姓職業軍人財務信用不良，在交往期間委前女友貸款購車，稅費罰單及停車費都欠繳，加上高利貸，分手後丟下100多萬元爛帳。台東地方法院判決他應還115萬多元，並加計利息。

    康姓女子訴訟指稱，她與梁男原為男女朋友，梁為在台東服役職業軍人，自己則在台南居住、工作。105年9月間，梁男想購買汽車但因個人信用問題無法辦貸款，請她幫其辦車貸並代墊剩餘不足款項。

    康女以自己名義代被告購車，且為其代墊款項，還墊付每月車貸11881元，還應他要求增加車貸10萬元，每月墊付還款15940元。汽車購入後均由梁使用，由她還錢，最後因無力繳款，把車賣掉還無還清貸款。

    梁男用車期間衍生交通違規罰單、牌照稅及燃料稅等相關稅費、停車費或高速公路過路費，也都由她墊繳；另外，梁男還以為繼父積欠高利貸為由，請她代償29萬元。總計各種款項逾115萬元，在雙方分手後，梁男遲不歸還。

    梁男供稱，情侶於交往期間有金錢往來，她是基於男女朋友情誼以租賃購車分期攤還方式購置車，並無償供他使用，以便他接送她出遊、見面。因保養需求及生活費用支用等因素才增貸。康女是汽車所有權人，並非無義務負擔其車輛之相關費用。

    法官認為雙方交往期間，梁男之軍職薪資所得均明顯高於在私立補習班任職之康女，但梁男因個人信用問題無法辦貸款，他還因因信用不佳而遭扣薪資，從各項單據認定汽車是由梁男使用無誤，認定梁男委由康女幫其辦車貸並代墊剩餘不足款項、增貸、繳納相關稅費與違規罰單及梁男以其繼父積欠高利貸需要資金周轉。因此，康女請求梁男給付代墊款115萬8449元有理。

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