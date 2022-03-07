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    抽屜「手尾錢」不翼而飛 檢警上門搜索女兒男友栽了

    抽屜「手尾錢」舊鈔不翼而飛，報檢察搜查。（示意圖）

    抽屜「手尾錢」舊鈔不翼而飛，報檢察搜查。（示意圖）

    2022/03/07 10:38

    〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市李姓男子住處，去年3月間家中置放在抽屜裡的鑽戒、玉佩、過世長輩留下的「手尾錢」及客廳竹筒存錢筒失竊，由於住家無被入侵跡象，懷疑女兒黃姓男友涉案，報檢察官大動作搜查黃男住處起獲失竊證物，黃被依竊盜罪判刑2個月，可易科罰金。

    李姓屋主指稱，去年3月24日女兒突然發覺放置於客廳的竹筒錢筒不見了，才進一步發現家中桌櫃抽屜內的財物，及掛在椅背的背包內錢包現金遭竊，抽屜無上鎖，抽屜中有過世長輩的「手尾錢」舊鈔約1萬元、美金價值約4萬元、半克拉鑽戒、金項鍊、玉珮等，背包內現金約1萬3千多元。

    當時詢問同住的女兒及太太均表示沒有拿，家中門窗都沒有遭破壞，亦無侵入之痕跡；其間僅女兒剛滿18歲的男友到過家裡，因而訴警調查。

    檢方隔月持搜索票至黃男住處搜查，起獲半克拉鑽戒、玉佩及竹筒存錢筒，黃男坦承犯案，但否認竊取舊鈔、美金、與台幣現金。

    黃男自陳高中沒讀畢業，打臨工每個月只賺2萬元，一時起貪念犯案，橋頭地院審酌被告無前科，竊得物品已發還告訴人，但還未與告訴人達成和解或賠償，依竊盜罪判2個月，可易科罰金6萬元，可上訴。

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