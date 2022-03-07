女改運爆糾紛遭詛咒 法官認定恐嚇判罪

示意圖

2022/03/07 06:57

〔記者鮑建信／高雄報導〕陳姓女子因改運與吳男認識後，雙方爆投資糾紛，她要求撤資卻遭詛咒，案經高雄高分院大逆轉，依恐嚇罪判處徒刑3月，吳不服上訴最高法院被判駁回定讞，檢方將通知他執行。

據了解，吳男在網站上以「泰國酥油、茅山法術、靈符精品館」名義，刊登販售宗教法器廣告。2017年12月17日，陳女認為自己運勢低落、財運不佳，欲購買法器改運，吳則指她運勢不好，需透過宗教改運才能化解危機，保證7日內能夠改善，陳女雖匯款14萬元，財運卻未好轉。

請繼續往下閱讀...

不料，吳男又自稱善於操作外幣，每月投資10萬元，利息5000餘元，陳女於是投資65000元（吳涉詐欺罪部分，不起訴處分）後驚覺有異欲索討。

不料，同年12月28日晚上11點多，吳涉嫌連續傳送：「等等疏文先撤開你補的財庫。下星期開始應劫」、「啊你想聽聽我預言嗎？你會怎麼死」、「你會用醫院麻醉劑而死，從我資金吐回去給你後1年內發生」等語恫嚇內容。

吳男雖否認有犯行，但高雄高分院認為「想聽聽我預言嗎？你會怎麼死」等言語，已有恐嚇犯意，因此改判有罪，處有期徒刑3月，可易科罰金，他不服上訴，被最高法院駁回而定讞，高雄高分院日前收到判決書，檢方並將傳喚他到案執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法