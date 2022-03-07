台中住宅大樓火警6死6傷 疑堆放雜物阻擋逃生
〔中央社〕台中市中
區一處大樓套房住宅，6日發生火警造成6死、6傷，
市府證實大樓屋頂違建，當地里長並表示，大樓屋主長
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期在1樓及樓梯間堆放雜物，疑因此阻擋逃生。
台中市中區柳川里長蔡翠碧接受媒體聯訪時表示，
案發的大樓為70多歲莊姓女屋主所有，大樓原為旅館
改建為40多間出租套房，莊女為第三手屋主。
蔡翠碧說，莊女平時除收租維生外，並時常撿拾回
收物變賣，1樓堆置大量回收物，且樓梯間也堆放物品
，常引發民眾反映要求環保局協助清理，懷疑因此阻擋
民眾逃生，莊女也因火災受傷。
台中市消防局6日下午4時29分獲報，中區興中
街一處大樓住宅發生火警，且有多名人員受困，派遣
22輛消防車及救護車，與消防人員85名前往搶救。
消防人員表示，火警現場為7樓高套房住宅大樓，
3樓有火煙冒出，消防人員到場前，6樓有3人逃出，
攀爬到屋外的鐵窗上，其中1人疑因忍受不住高溫，自
鐵窗上摔落1樓，消防局到場後，將摔落的男子送醫，
並將鐵窗上受困的1對男女救下。
消防人員並在大樓內救出2人，分別送往中國醫藥
大學附設醫院與澄清綜合醫院平等院區救治，並布署水
線搶救。火勢在晚間6時30分控制後，救難人員先在
3樓找到1名婦人但無生命跡象，經送醫搶救後傷重不
治，另在電梯內再救出1名受困婦人輕微嗆傷。
因6樓仍有5人失聯，消防人員持續搜救後，晚間
8時多，先在6樓發現1具焦屍，又在同層樓發現4人
已明顯死亡，火警累計6死6傷，搜救工作直到7日午
夜才將最後1具遺體運出，火警原因消防局正調查釐清
。
台中市政府6日晚間發布新聞稿表示，興中街集合
式住宅大樓火災事故，經查大樓領有使用執照，為地下
1層、地上7層合法建物，用途為集合住宅。但都發局
曾於民國98年4月2日查報，屋頂1層違建在案，屬
既存違建。
另外，有在場民眾質疑消防局出動雲梯車，因故障
延誤救災，台中市消防局發布新聞稿表示，此案派遣2
部雲梯車前往救災，其中1輛到場後，因兩邊路旁停車
，導致腳架無法完全伸展。
消防局指出，雲梯車升梯後，安全裝置啟動停住（
正常現象），需重新下降恢復後，移位至腳架可完全伸展才可繼續升梯救災，並非雲梯車故障。（編輯：施施）1110307