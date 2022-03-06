宮廟成路霸？廟方人員涉持鐵棍恐嚇 警方將約詢調查

東港某宮廟的1名男子，日前持棍要停車的駕駛人離開，過程及語氣引發議論。（警方提供）

2022/03/06 21:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕陳姓男子昨天下午於社群網站po網，指駕駛自小客車在東港鎮福德街停在一般道路旁停車，卻遭遇現場1名宮廟的廟方人員謾罵，還持鐵棍恐嚇，由於並非首遭，今天下午警方進行筆錄後，認定有必要進一步了解，將要求該名持棍者到案釐清。

這起事由起因為陳姓男子至東港鎮福德街，原欲在道路旁停車，但附近1間廟的廟方人員卻持棍衝出並大小聲，指陳男所停車處已擋住廟方私有地，要求他駕車離去，但口氣及態度卻讓人覺得有恐嚇之嫌，陳男駕車離去後，昨天下午po文也引發熱議。

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有的網友見狀是認為該名持棍男子對話口氣與用詞非常不悅，加上手持鐵棍，一副兇神惡煞模樣令人畏懼，但也有人緩頰，認為該廟地屢屢遭外地停佔，除擋住出入口，有時喝醉了就隨地嘔吐甚至隨地便溺，留下一地污穢後就揚長而去，久了以後自然會讓善後的人不滿。

警方指出，東港分局東濱派出所發現民眾po網後，立即派員至現場了解，惟該寺廟巳無人在場，另通知陳民表示等下班後才能前往派出所製作筆錄。今天下午在對陳男筆錄後，認為該名持棍男子的行為有必要進一步調查，且該間宮廟類似的糾紛已非首遭，將要求該名男子到案釐清，警方並呼籲，民眾對是否有行車糾紛，因理性應對，以免造成暴力事件發生。

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