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    首頁　>　社會

    太歲頭上偷香油錢 慣竊當場現世報

    廟方人員（右）看見白色休閒裝的徐男（左）形跡鬼祟，上前詢問時，竟然被徐男反問廟方的政治立場。（記者陳恩惠翻攝）

    廟方人員（右）看見白色休閒裝的徐男（左）形跡鬼祟，上前詢問時，竟然被徐男反問廟方的政治立場。（記者陳恩惠翻攝）

    2022/03/06 21:49

    〔記者陳恩惠／桃園報導〕徐姓男子昨天下午前往桃園區慈護宮，裝成虔敬香客貌，卻不是為了參拜祈福，而是打算偷香油錢，他見前殿參香民眾較多，於是走往後殿人煙較為稀少、專門供俸六十甲子太歲星君的太歲殿，拿出犯案的紙卡膠布，伸進太歲爺前的香油箱內沾黏起一張百元鈔，由於他的行跡鬼祟，引起廟方人員注意報警，桃園警分局武陵派出所員警趕抵，發現他正利用紙片貼膠布沾黏香油錢，雖然僅得手百元，仍依竊盜罪送辦。

    桃園分局表示，武陵所值班台昨午據報，立刻趕到桃園區復興區的慈護宮，對58歲徐姓男子盤查，初步清查他非桃園市民，雖然住在新北市，但根據他犯案的紀錄，幾乎是全國跑透透，大多是「小偷」之類的，而徐男接受員警盤查時，甚至不以為意地將犯案的紙卡膠袋拿在手上晃啊晃，員警發現不對勁，接過發現怎麼黏黏地，原來他就是利用膠帶的黏性、紙卡的硬度，可以伸入香油箱內，隨機沾黏，還真的讓他得手100元。

    廟方人員表示，當他們由監視器中，發現身著一身白色休閒短褲的徐男，獨自在太歲殿中徘徊許久，發現對方關注的地方都是太歲下方的香油箱，因此上前去詢問，沒想到徐男竟表示，「我只是想要測試你們（廟方）的政治傾向究竟是國民黨還是民進黨？」企圖以胡謅來掩飾犯行，也不怕舉頭三尺有神明。

    監視器拍下，一身白的徐男利用紙卡貼上膠帶的黏性，將香油箱內的錢黏上來。（記者陳恩惠翻攝）

    監視器拍下，一身白的徐男利用紙卡貼上膠帶的黏性，將香油箱內的錢黏上來。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警分局武陵派出所在58歲徐姓慣竊身上取出犯案工具和贓款100元。（記者陳恩惠翻攝）

    桃園警分局武陵派出所在58歲徐姓慣竊身上取出犯案工具和贓款100元。（記者陳恩惠翻攝）

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