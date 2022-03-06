不滿女友被前男友「勾勾纏」 醋男設局持彈簧刀砍傷「情敵」

警方今天早上前往逮陳嫌（紅衣者）。（記者王冠仁翻攝）

2022/03/06 14:32

〔記者王冠仁／台北報導〕38歲陳姓男子與林姓女子交往後，發現林女的40歲鄭姓前男友依然經常跟林用通訊軟體聊天、碰面，陳醋勁大發，設局將鄭約出來談判；2人一言不合，陳拿出預藏的彈簧刀朝鄭砍殺，鄭背部與腿部受傷、鮮血直流。幸虧鄭送醫後沒有大礙，警方也循線逮到陳，將他依傷害罪嫌送辦。

警方調查，陳姓男子日前認識林女後，林與鄭提分手，轉而跟陳交往，但陳卻發現，儘管林與鄭已分手，但鄭經常傳訊息給林，甚至還相約見面。陳醋勁大發，心生不滿，決議要教訓鄭。

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陳得知鄭平時會幫忙收貨款，他於是透過另名友人，假裝通知鄭前來收毛巾錢；鄭沒發現這是陳設下來的圈套，他依約於昨天下午4時許，前往台北市迪化街二段的巷弄內打算收錢。

不過，陳當時早已在周邊埋伏，他見到鄭現身，一路尾隨，直到鄭進入小巷後，他上前與鄭談判，但2人一言不合大打出手，陳隨即拿出隨身攜帶的折疊刀對鄭砍殺。鄭背部與腿部被砍傷，血流如注，陳隨後逃離現場，再搭計程車返回新北市蘆洲區住處躲藏。

附近民眾見狀報警，救護人員將鄭緊急送醫，幸虧他救治後沒有大礙；鄭告訴警方，兇嫌就是他前女友的現任男友，警方轉而鎖定陳。警方調閱監視器畫面，根據陳逃離時搭乘的計程車車牌掌握他行蹤，並於今天早上10時許前往他住處逮人，在他住處內查扣犯案兇刀與衣物。

警方說，陳聲稱不滿鄭對林「勾勾纏」才計畫犯案，警方將進一步傳喚林女，釐清全案有無隱情，同時將陳依傷害罪嫌送辦。

陳嫌犯案後落跑。（記者王冠仁翻攝）

警方查扣陳嫌犯案兇刀。（記者王冠仁攝）

警方查扣陳嫌犯案時穿著的衣物與兇刀。（記者王冠仁攝）

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