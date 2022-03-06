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    首頁　>　社會

    好色老公愛嫖妓 妻偷錄音提告獲賠20萬

    彰化地方法院外觀。（記者顏宏駿攝）

    彰化地方法院外觀。（記者顏宏駿攝）

    2022/03/06 14:03

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對結婚逾30年的夫妻，老公「性好漁色」經常嫖妓，更讓老婆難過的是老公淪為「火山孝子」常跟賣春女談起感情，老婆氣得在老公的車子偷偷藏錄音器，每天檢查老公行蹤，結果老公「偷情實錄」全都錄，老婆將雙方的鹹溼對話拿到法院提告，法官判老公和小三賠老婆20萬元損失。

    判決書指出，開貨車為業的蘇男與陳女於1989年結婚，子女俱已長大，但蘇男一直戒不掉「嫖妓」的惡習，還與賣春女談起真感情，3年前與中國籍賣春女的感情因為被警方查獲，該女因從中國非法來台被遣送回國才結束。

    太太陳女堅信老公「狗改不了吃屎」，特別在老公的貨車內偷偷藏了錄音器，果然錄到老公跟被告黃女有瞹眛的言詞，逮到老公跟「神秘女」攜手到汽車旅館開房間，其間老婆與兒子還一路尾隨，在房間外守候，「老公偷情」被逮個正著，老公堅稱雙方只是「吃便當、純聊天」沒有做苟且之事，但老婆拿出車上偷藏的錄音器，播放出來卻聽到老公跟黃女以「老公」、「老婆」相稱，對話諸如「老公愛不愛我…」、「老婆最體貼我了，最了解我了」。

    法官從雙方的對話認為，雙方已非一般朋友關係，考量被告2人的財力，原告請求20萬元的損害賠償於法有據，應予准許。

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