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    首頁　>　社會

    中和「精液哥」二度鬧事 闖公寓樓梯間亂拉屎全程遭錄

    精液哥上次被警方發現是通緝犯而逮捕，就是因為髮型太顯眼。（記者徐聖倫翻攝）

    精液哥上次被警方發現是通緝犯而逮捕，就是因為髮型太顯眼。（記者徐聖倫翻攝）

    2022/03/06 13:52

    〔記者徐聖倫／新北報導〕低端真的沒藥醫！日前新北市中和警分局員山派出所逮捕40歲歐姓通緝犯，原因是他的後腦頭髮刻了大大的「精液」2字，未料「精液哥」日前又出來鬧事，竟然跑到民宅公寓的樓梯間「拉屎」，搞得公寓臭氣熏天，警方表示，目前已通知歐男前往派出所進行說明。

    中和區員山路某公寓4樓吳姓住戶於4日晚間6時許準備出門買晚餐，才剛開家裡鐵門，就在門口樓梯間看到幾張用過的衛生紙，且飄來陣陣惡臭，吳男再往樓下查看，下到1樓半樓梯間時，竟見到一大坨「黃金」，這讓吳男食慾全失，立刻調閱監視器察看。

    監視器顯示，精液哥在同一日下午3時許闖入這間公寓，在1樓半大方脫褲拉屎，一陣解放後他老兄竟然還特別跑到同棟4樓的樓梯間以衛生紙擦屁股，一陣噁心操作後通體舒暢地離開該公寓。

    吳男氣得半死拿著監視器前往報案，他向警方說「我根本就不認識他，還特地到我家門口擦屁股！」吳男也指出，精液哥似乎還有騷擾附近的女性居民以及小孩。警方調查，精液哥隨地大小便為事實，但目前找不出他有騷擾其他居民的證據，對此將持續調查，現已通知其到案說明。

    精液哥在1樓半解放完後，還特地跑到4樓樓梯間擦屁股，被監視器清晰錄下。（記者徐聖倫翻攝）

    精液哥在1樓半解放完後，還特地跑到4樓樓梯間擦屁股，被監視器清晰錄下。（記者徐聖倫翻攝）

    吳姓男子在1樓半樓梯間發現一坨「黃金」，調閱監視器後才發現是精液哥又出來鬧事。（記者徐聖倫翻攝）

    吳姓男子在1樓半樓梯間發現一坨「黃金」，調閱監視器後才發現是精液哥又出來鬧事。（記者徐聖倫翻攝）

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