高市茶行、酒店被砸案 9人可易科定讞、3人判關

酒店、茶行被砸重大滋擾案，張男等3人被高雄高分院判關。（記者鮑建信攝）

2022/03/06 07:19

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市酒店、茶行凌晨接連被砸重大滋擾案，警方依妨害秩序罪嫌，移送張姓等12人法辦，其中9人經地院判可易科罰金確定，只有張等3人上訴，高雄高分院維持7至8月不等徒刑，可上訴。

判決書指出，2020年9月29日凌晨3點，蘇姓、李姓和宋姓等3人，在高雄市某家酒店因細故與人發生糾紛，涉嫌分持鋁棒、椅子、鐵槌、辣椒水等物砸店後，被據報抵達員警當場逮捕。

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李隨後通知在台南的王姓友人抱怨遭自稱某茶行的嗆聲，恰巧與李認識的張男也場，為幫李出口氣，於是找施姓、徐姓等多名友人，攜帶5、6支鋁棒等兇器，分乘多輛轎車南下高雄。

凌晨4點40分，張等人先抵達三民區茶行，涉嫌持鋁棒等凶器砸鐵門和路邊的汽、機車，隨即轉往該酒店砸壞門窗和店內物品後離去。

轄區警方循線逮捕張等12人，移送高雄地檢署偵辦並起訴。高雄地院依妨害秩序罪判刑，其中李姓等7人，可易罰金，並放棄上訴﹔另張處徒刑8月、施姓和徐姓各處徒刑7月。

張等3人認為量刑過重上訴，高雄高分院認為張等人為累犯，所犯6月以上、5年以下有期徒刑，應加重其刑，並審酌聚眾滋事人數高達12人，聲勢非小，對附近民眾造成相當程度恐懼不安，原審判處7至8月徒刑，並無不妥，駁回上訴。

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