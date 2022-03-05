為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    摸黑闖空門偷百件骨董 汐止警6小時逮竊賊2人組

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的瓷器等古玩近百件。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的瓷器等古玩近百件。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    2022/03/05 15:31

    〔記者林嘉東／新北報導〕康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。

    新北市汐止警分局昨天上午8時許獲報，轄內瑞松街一棟透天厝倉庫遭人洗劫一空，搬走屋主珍藏多年的古董，有陶瓷器、青銅器、古董刀、玉璽等古董近百件，估計價值約400多萬元台幣。

    警方獲報後組成專案小組偵辦，發現竊賊全程戴口罩犯案，開著租賃小貨車犯案，下午2時許循線至新北市蘆洲區逮到租車的康男，起出剛竊走的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等贓物；傍晚5點再循線逮到在藝品店內泡茶的陳姓男子。

    警訊後，將康、陳2人依加重竊盜罪嫌送辦。

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍、青銅器、硯台、玉璽等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍等等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    康姓男子缺錢花用，夥同陳姓男子開著租來的小貨車，摸黑闖空門，搜刮屋主收藏多年的青銅劍等等價值不斐骨董。新北市汐止警方獲報6小時逮到康、陳2人；警訊後，將2人依加重竊盜罪嫌送辦。（記者林嘉東翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    闖空門偷女性內衣被逮 35歲日星認了是累犯：我很想要
    2022/03/04 13:09

    闖空門偷女性內衣被逮 35歲日星認了是累犯：我很想要
    記者直播現場電話響「急忙衝回家」 1小時多後成新聞主角
    2022/01/02 21:52

    記者直播現場電話響「急忙衝回家」 1小時多後成新聞主角

    黑科技再出招！甩開深層脂肪很簡單
    闖空門慣竊以旅社為家 警暗夜破門逮人
    2021/12/03 12:28

    闖空門慣竊以旅社為家 警暗夜破門逮人
    3賊星分工闖空門 被捕搜出「這個」多一條罪
    2021/11/28 00:08

    3賊星分工闖空門 被捕搜出「這個」多一條罪
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播