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    威力彩飆10億他急買彩券口罩沒戴好還飆駡員警 還沒發大財先上警局

    高雄蔡姓男子把口罩戴下巴去投注站買彩券，還沒發大財就先進警局。示意圖。（民眾提供）

    高雄蔡姓男子把口罩戴下巴去投注站買彩券，還沒發大財就先進警局。示意圖。（民眾提供）

    2022/03/05 15:11

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年7月底，武漢肺炎本土疫情尚未平息，但威力彩連摃35期頭獎飆上10億元，50歲蔡姓男子忙著去彩券行下注，卻沒把口罩戴好，旁人勸他也不理，店員報警處理，蔡男不爽被開單告發，還飆駡「簽你娘X掰啦、簽」，當場被依妨害公務罪逮捕送辦，高雄地院審理時，蔡趕緊向貼錢向員警致歉，獲法官輕判2年緩刑。

    判決指出，去年7月31日晚間7點多，蔡姓男子到三民區某投注站買彩券時，被民眾發現他把口罩戴在下巴，沒有確實掩蔽好口鼻，民眾好言勸他，但蔡男不聽勸，仍執意下注做著發財夢。

    由於時值國內武漢肺炎本土疫情延燒，店員見他不配合，擔心有染疫風險直接報警，警方到場後，見蔡男一直不肯戴好口罩，依違反傳染病防治法開單告發，並拿出陳述意見表讓蔡男填寫。

    但蔡男拒不配合，還飆駡員警「簽你娘X掰啦、簽」，員警當場依侮辱公務員罪將他逮捕帶回警所；高雄地院審理時，蔡男自知理虧，趕緊向員警道歉、賠償換取原諒，法官見他已有悔意，員警也同意放他一馬，因此依法判他拘役30天，得易科罰金、緩刑2年，可上訴。

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