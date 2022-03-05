高雄男酒測猛拍雙頰不吹氣 警認定拒測罰18萬並扣車

陳男酒測過程，猛拍自己的雙頰，卻多次不吹氣。（讀者提供）

2022/03/05 09:12

〔記者洪定宏／高雄報導〕已有2次酒駕紀錄的45歲陳姓男子，2日疑似再度酒後騎機車，被警方攔查，他在接受酒測過程，猛拍自己的雙頰，卻5次不吹氣、2次吹氣不足，警方認定他刻意消極推諉不配合，如同拒測，開出18萬元罰單，並查扣機車。

酒測過程，陳男坦承喝酒，擔心超過標準，向警方求情說「放過我啦，我很可憐，已經被抓很多次了」，更拜託不要扣車，因為母親要使用，但他依舊沒有完成酒測。

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2日傍晚約6點，高雄市左營分局文自派出所警員田孟寰，巡邏行經左營區文莊路，發現陳男疑似酒駕，趨前攔查，並進行酒測。

田孟寰告知陳男必須持續吹氣5秒，但陳男沒有吹氣，田孟寰再提醒他，如果未完成酒測，等同拒測，罰款18萬元，5年內累加累罰，每次都扣車且須參加道安講習。

但陳男第2次仍未吹氣，此時突然拍打自己的雙頰；第3次吹氣不足，第4次沒有吹氣，田孟寰再次告知相關權益及規定。

員警給陳男機會，但他第5次吹氣不足、第6次及第7次都未吹氣，最後認定拒測，開出18萬元罰單，查扣機車。

文自派出所所長蘇瑋傑表示，如果駕駛人未明示拒絕酒測，但刻意消極推諉、拖延接受酒測時間，企圖規避酒精濃度超過標準值，也是拒測的一種，警方仍會依道路交通管理處罰條例第35條第4項規定，開出18萬元罰單。

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